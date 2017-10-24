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12:37 (мск), источник: Вести.Ru

Шаверма последует за шаурмой: Петербург отказывается от торговли у метро

«Петербург — читающий город», он «должен таким и остаться», поэтому «торговым павильонам с шавермой не место рядом со станциями метро». Об этом губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко заявил в интервью «РГ».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, принципиальное решение по данному вопросу уже принято, и соответствующее поручение дано на заседании городского правительства.

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Я поставил задачу сохранить в стометровой зоне газетные киоски, цветочные павильоны и театральные кассы. Вот эти три вида торговых объектов мы оставим, а пирожки с шаурмой будем убирать.
Георгий Полтавченко
Губернатор Санкт-Петербурга

При сравнении Москвы и Петербурга часто обращают внимание на различия в речи жителей этих городов. Среди прочего, по сложившейся традиции, москвичи употребляют слово шаурма, в то время как петербуржцы — шаверма, отмечает «Интерфакс».

Правда, что касается очищения двух крупнейших российских городов от киосков, в которых у метро можно было бы наскоро перекусить или купить что-то съестное, то тут их градоначальники оказались солидарны в своей политике.

Только Москва оказалась стремительнее: у станций столичного метро уже несколько лет невозможно найти киоски с шаурмой или иными продуктами, и лишь иногда попадаются лотки с мороженым.

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