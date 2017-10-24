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13:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Байкальске и Вихоревке есть тепло в домах и запас топлива — правительства Иркутской области

В Байкальске и Вихоревке отопительный сезон начался без задержек, сообщает 24 октября 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

По данным министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, топливо в городах есть, в ближайшие дни ещё ожидается завоз.

Как сообщил заместитель министра Евгений Ветров, из областного бюджета на подготовку к отопительному сезону Вихоревке было выделено 75,2 млн рублей, они пошли на капремонт котельного, котельно-вспомогательного оборудования и инженерных сетей. Из регионального аварийно-технического запаса Вихоревке выделили котельное и вспомогательное оборудование стоимостью 20,7 млн рублей. На котельной «Водогрейная» летом заменили два котла (№ 4 и № 6). Кроме того, закончен ремонт котла № 5 и завершается монтаж котла № 7. Отремонтированы все натрий-катионитовых фильтров системы водоподготовки. На котельной «Нефтяников» заменены два котла и вспомогательное оборудование. На котельной «Байкальская» завершена замена котла № 3, заканчивается монтаж котла № 2.

Как отметили в министерстве, параметры теплоносителя всех котельных Вихоревки в норме. Сегодня запас угля составляет 1820 тонн. При суточном расходе 170 тонн это обеспечит стабильное теплоснабжение населения города на 10 дней. В пути 12 вагонов с углём с Бородинского угольного разреза (828 тонн), прибытия ждут 26 октября. Под погрузку в тот же день запланированы 11 вагонов с Ирбейского угольного разреза — из аварийно-технического запаса Иркутской области. План поставок угля ООО «Энергосфера-Иркутск» в Вихоревку АО «СУЭК-Красноярск» на ноябрь составляет 8 тыс. тонн.

На подготовку ТЭЦ Байкальска к отопительному периоду в областном бюджете было предусмотрено 53,9 млн рублей. Работы по ремонту котельного и вспомогательного оборудования в соответствии с предписаниями надзорных органов были выполнены в полном объёме: получено разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию трех котлоагрегатов, что соответствует рекомендациям Минэнерго России. Отопительный сезон в Байкальске начали — 15 сентября. В сентябре ООО «Теплоснабжение» было перечислено 12,7 млн рублей — средства полностью направлены на приобретение угля для ТЭЦ.

Из аварийно-технического запаса области для Байкальска был выделен уголь в количестве 12 тыс. тонн на общую сумму 23 млн рублей. По состоянию на 24 октября запас угля на ТЭЦ составляет 4950 тонн. При суточном расходе 250 тонн это обеспечит стабильное теплоснабжение населения города в течение 20 дней. В пути 43 вагона с углем Мугунского угольного разреза (3000 тонн), ожидаемая дата прибытия — 25 октября.

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