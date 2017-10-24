В Байкальске и Вихоревке есть тепло в домах и запас топлива — правительства Иркутской области
В Байкальске и Вихоревке отопительный сезон начался без задержек, сообщает 24 октября 2017 года
В Байкальске и Вихоревке отопительный сезон начался без задержек, сообщает 24 октября 2017 года
По данным министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, топливо в городах есть, в ближайшие дни ещё ожидается завоз.
Как сообщил заместитель министра Евгений Ветров, из областного бюджета на подготовку к отопительному сезону Вихоревке было выделено 75,2 млн рублей, они пошли на капремонт котельного,
Как отметили в министерстве, параметры теплоносителя всех котельных Вихоревки в норме. Сегодня запас угля составляет 1820 тонн. При суточном расходе 170 тонн это обеспечит стабильное теплоснабжение населения города на 10 дней. В пути 12 вагонов с углём с Бородинского угольного разреза (828 тонн), прибытия ждут 26 октября. Под погрузку в тот же день запланированы 11 вагонов с Ирбейского угольного разреза — из
На подготовку ТЭЦ Байкальска к отопительному периоду в областном бюджете было предусмотрено 53,9 млн рублей. Работы по ремонту котельного и вспомогательного оборудования в соответствии с предписаниями надзорных органов были выполнены в полном объёме: получено разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию трех котлоагрегатов, что соответствует рекомендациям Минэнерго России. Отопительный сезон в Байкальске начали — 15 сентября. В сентябре ООО «Теплоснабжение» было перечислено 12,7 млн рублей — средства полностью направлены на приобретение угля для ТЭЦ.
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