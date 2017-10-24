В Байкальске и Вихоревке есть тепло в домах и запас топлива — правительства Иркутской области

Источник: РИА "Новости"

По данным министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, топливо в городах есть, в ближайшие дни ещё ожидается завоз.

Как сообщил заместитель министра Евгений Ветров, из областного бюджета на подготовку к отопительному сезону Вихоревке было выделено 75,2 млн рублей, они пошли на капремонт котельного, котельно-вспомогательного оборудования и инженерных сетей. Из регионального аварийно-технического запаса Вихоревке выделили котельное и вспомогательное оборудование стоимостью 20,7 млн рублей. На котельной «Водогрейная» летом заменили два котла (№ 4 и № 6). Кроме того, закончен ремонт котла № 5 и завершается монтаж котла № 7. Отремонтированы все натрий-катионитовых фильтров системы водоподготовки. На котельной «Нефтяников» заменены два котла и вспомогательное оборудование. На котельной «Байкальская» завершена замена котла № 3, заканчивается монтаж котла № 2.

Как отметили в министерстве, параметры теплоносителя всех котельных Вихоревки в норме. Сегодня запас угля составляет 1820 тонн. При суточном расходе 170 тонн это обеспечит стабильное теплоснабжение населения города на 10 дней. В пути 12 вагонов с углём с Бородинского угольного разреза (828 тонн), прибытия ждут 26 октября. Под погрузку в тот же день запланированы 11 вагонов с Ирбейского угольного разреза — из аварийно-технического запаса Иркутской области. План поставок угля ООО «Энергосфера-Иркутск» в Вихоревку АО «СУЭК-Красноярск» на ноябрь составляет 8 тыс. тонн.

На подготовку ТЭЦ Байкальска к отопительному периоду в областном бюджете было предусмотрено 53,9 млн рублей. Работы по ремонту котельного и вспомогательного оборудования в соответствии с предписаниями надзорных органов были выполнены в полном объёме: получено разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию трех котлоагрегатов, что соответствует рекомендациям Минэнерго России. Отопительный сезон в Байкальске начали — 15 сентября. В сентябре ООО «Теплоснабжение» было перечислено 12,7 млн рублей — средства полностью направлены на приобретение угля для ТЭЦ.