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13:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе назван размер платы за эвакуацию автомобиля на штрафстоянку

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. За первые девять месяцев этого года количество эвакуированного автотранспорта превысило 26 тысяч. Из них на платной основе — более 18,5 тысячи транспортных средств. Все остальные были эвакуированы на спецстоянки по письмам администраций районов города — 7 598 единиц.

С 2015 года при МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест» действуют четыре специализированные стоянки для эвакуируемого автотранспорта. Все они расположены в черте города, с удобными подъездными путями по следующим адресам: ул. Адмирала Макарова, 5; ул. Пархоменко, 131/1; ул. Самаркандская, 4 и ул. Армянская — в Демском районе.

Как сообщил на оперативном совещании в мэрии директор учреждения Владимир Петров, размер платы за перемещение задержанного на спецстоянку транспортного средства категории «А» составляет на данный момент 750 рублей, транспортного средства категории «В» — 1500 рублей, категории «В» свыше 1500 кг — 3000 рублей.

Для сравнения: в Челябинске за такое перемещение придется заплатить 1900 рублей.

Оплата на месте задержания транспортного средства производится как наличным расчетом, после которого сотрудник учреждения выдает квитанцию об оплате, так и безналичным расчетом — на сайте МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест».

С января по сентябрь текущего года по постоплате автовладельцам возвращен 801 автомобиль на сумму более 2,2 млн рублей. Из них оплачено за услуги эвакуации добровольно до установленного предельного срока (31 день) — 340 автомобилей на сумму 640 тысяч рублей.

По истечении этого срока в суды направлено свыше 200 исковых заявления о взыскании задолженности по постоплате. Сумма удовлетворенных исков составила на данный момент около 143 тысяч рублей.

Как сообщал «Башинформ», автовладельцам башкирской столицы стала доступной новая услуга. Получить мгновенное SMS-сообщение о факте эвакуации своего автомобиля можно, зарегистрировавшись на сайте ufa-parkovka.ru.

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