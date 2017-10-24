В Татарстане 1,8 тысячи мужчин находятся в декретном отпуске

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В Татарстане наметилась тенденция, когда в отпуск по уходу за ребенком уходит отец, а мать продолжает работать. Так, в 2017 году региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ пособие выплачивается 70 тыс. работающих граждан, из них 1,8 тысячи — это мужчины. Об этом сегодня рассказал управляющий ФСС по РТ Рамиль Гайзатуллин.

«В соответствии с трудовым законодательством отпуск по уходу за ребенком предоставляется матери, отцу, другим родственникам, опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком. При этом если уход за ребенком осуществляется одновременно несколькими лицами, то право на получение ежемесячного пособия предоставляется одному из указанных лиц. Таким образом, отец ребенка вправе оформить по месту своей работы отпуск по уходу за ребенком и получать ежемесячное пособие, если мать ребенка в отпуске по уходу за ребенком не находится и пособие не получает», — отметил Р. Гайзатуллин.

Для оформления ежемесячного пособия по уходу за ребенком отец по месту работы представляет следующие документы: заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, заявление о назначении пособия по форме, утвержденной приказом ФСС РФ от 17 сентября 2012 года № 335, свидетельство о рождении ребенка, за которым осуществляется уход, и его копия, свидетельство о рождении предыдущего ребенка и его копия, справка с места работы (службы) матери ребенка о том, что она не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает пособие. В случае, если мать ребенка не работает либо обучаются по очной форме обучения в образовательных учреждениях, — справку из органов социальной защиты населения по месту жительства о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Ежемесячные выплаты папам-декретникам, равно как и мамам, составляют 40 процентов от среднемесячной зарплаты за два последних года. «Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется также в случаях, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому и продолжает осуществлять уход за ребенком. То есть отец ребенка имеет право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае, если он находится в отпуске по уходу за ребенком и работает на условиях неполного рабочего времени — на полставки», — подчеркнул глава ФСС по РТ.

Житель Казани Алексей Афанасьев «сидит» в декрете уже со вторым ребенком. В семье две дочки — Алиса и Асель. Мама работает руководителем косметической компании. А папа взял на себя уход и воспитание детей. Старшую Алису Алексей отводит с утра в детский сад, младшую Асель кормит, купает, выходит на прогулки. С обедом помогает бабушка, а уборкой занимается няня. «Я рад, что у меня есть такая возможность — не пропустить ни одного важного момента жизни дочек. Жаль только, что мама не успевает следить за этим», — говорит глава семейства. Кроме этого, своим опытом в вопросах воспитания детей Алексей делится через свой личный блог.