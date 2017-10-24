Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция экс-главы МИДа РФ на слова Путина про “черепную коробку”
Путин предложил россиянам платить за медицину
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
«Никто в это не верил»: Порошенко о своей идее для Донбасса
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Бывшая супруга о жене Джигарханяна: Виталина заигралась
Отдохнувшая Кабаева показала фигуру в Сочи - СМИ
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
12Юбилей Эминема
13:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане 1,8 тысячи мужчин находятся в декретном отпуске

В республике растет количество семей, где в отпуск по уходу за ребенком уходит отец, а мать продолжает работать.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В Татарстане наметилась тенденция, когда в отпуск по уходу за ребенком уходит отец, а мать продолжает работать. Так, в 2017 году региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ пособие выплачивается 70 тыс. работающих граждан, из них 1,8 тысячи — это мужчины. Об этом сегодня рассказал управляющий ФСС по РТ Рамиль Гайзатуллин.

«В соответствии с трудовым законодательством отпуск по уходу за ребенком предоставляется матери, отцу, другим родственникам, опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком. При этом если уход за ребенком осуществляется одновременно несколькими лицами, то право на получение ежемесячного пособия предоставляется одному из указанных лиц. Таким образом, отец ребенка вправе оформить по месту своей работы отпуск по уходу за ребенком и получать ежемесячное пособие, если мать ребенка в отпуске по уходу за ребенком не находится и пособие не получает», — отметил Р. Гайзатуллин.

Для оформления ежемесячного пособия по уходу за ребенком отец по месту работы представляет следующие документы: заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, заявление о назначении пособия по форме, утвержденной приказом ФСС РФ от 17 сентября 2012 года № 335, свидетельство о рождении ребенка, за которым осуществляется уход, и его копия, свидетельство о рождении предыдущего ребенка и его копия, справка с места работы (службы) матери ребенка о том, что она не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает пособие. В случае, если мать ребенка не работает либо обучаются по очной форме обучения в образовательных учреждениях, — справку из органов социальной защиты населения по месту жительства о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Ежемесячные выплаты папам-декретникам, равно как и мамам, составляют 40 процентов от среднемесячной зарплаты за два последних года. «Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется также в случаях, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому и продолжает осуществлять уход за ребенком. То есть отец ребенка имеет право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае, если он находится в отпуске по уходу за ребенком и работает на условиях неполного рабочего времени — на полставки», — подчеркнул глава ФСС по РТ.

Житель Казани Алексей Афанасьев «сидит» в декрете уже со вторым ребенком. В семье две дочки — Алиса и Асель. Мама работает руководителем косметической компании. А папа взял на себя уход и воспитание детей. Старшую Алису Алексей отводит с утра в детский сад, младшую Асель кормит, купает, выходит на прогулки. С обедом помогает бабушка, а уборкой занимается няня. «Я рад, что у меня есть такая возможность — не пропустить ни одного важного момента жизни дочек. Жаль только, что мама не успевает следить за этим», — говорит глава семейства. Кроме этого, своим опытом в вопросах воспитания детей Алексей делится через свой личный блог.

Практика, когда мужчины уходят в отпуск по уходу за ребенком вместо своих жен, распространена во всем мире. К примеру, в Швеции это часть государственной политики по укреплению семьи. Проводя время с ребенком, мужчины на себе испытывают все тяготы быта, узнают, каково это — ухаживать за малышом, и больше ценят домашний труд своих жен. Во время декрета папы в Швеции получают 80 процентов своей зарплаты. Несколько лет назад в Швеции даже был популярен термин «латте-папа» — так говорили про компании молодых отцов, проводящих декрет, попивая кофе рядом с колясками.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Мексика к 2020 году может купить до 15 вертолетов «Ансат»
Собчак назвала руководителей своей предвыборной кампании
Путин исключил Яровую из совета по борьбе с коррупцией
Олимпийский огонь зимних Игр-2018 зажжен в греческой Олимпии
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
После стрельбы у квартиры Рогозина возбудили уголовное дело
Арестован напавший на ведущую «Эха Москвы»
Роспотребнадзор с начала 2017 года забраковал шесть тонн хлеба
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ Презентацию посетили звезды отечественного кино и телевидения
Недвижимость
Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь