В Татарстане 1,8 тысячи мужчин находятся в декретном отпуске
В республике растет количество семей, где в отпуск по уходу за ребенком уходит отец, а мать продолжает работать.
В республике растет количество семей, где в отпуск по уходу за ребенком уходит отец, а мать продолжает работать.
(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В Татарстане наметилась тенденция, когда в отпуск по уходу за ребенком уходит отец, а мать продолжает работать. Так, в 2017 году региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ пособие выплачивается 70 тыс. работающих граждан, из них 1,8 тысячи — это мужчины. Об этом сегодня рассказал управляющий ФСС по РТ Рамиль Гайзатуллин.
«В соответствии с трудовым законодательством отпуск по уходу за ребенком предоставляется матери, отцу, другим родственникам, опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком. При этом если уход за ребенком осуществляется одновременно несколькими лицами, то право на получение ежемесячного пособия предоставляется одному из указанных лиц. Таким образом, отец ребенка вправе оформить по месту своей работы отпуск по уходу за ребенком и получать ежемесячное пособие, если мать ребенка в отпуске по уходу за ребенком не находится и пособие не получает», — отметил Р. Гайзатуллин.
Для оформления ежемесячного пособия по уходу за ребенком отец по месту работы представляет следующие документы: заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, заявление о назначении пособия по форме, утвержденной приказом ФСС РФ от 17 сентября 2012 года № 335, свидетельство о рождении ребенка, за которым осуществляется уход, и его копия, свидетельство о рождении предыдущего ребенка и его копия, справка с места работы (службы) матери ребенка о том, что она не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает пособие. В случае, если мать ребенка не работает либо обучаются по очной форме обучения в образовательных учреждениях, — справку из органов социальной защиты населения по месту жительства о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Ежемесячные выплаты
Житель Казани Алексей Афанасьев «сидит» в декрете уже со вторым ребенком. В семье две дочки — Алиса и Асель. Мама работает руководителем косметической компании. А папа взял на себя уход и воспитание детей. Старшую Алису Алексей отводит с утра в детский сад, младшую Асель кормит, купает, выходит на прогулки. С обедом помогает бабушка, а уборкой занимается няня. «Я рад, что у меня есть такая возможность — не пропустить ни одного важного момента жизни дочек. Жаль только, что мама не успевает следить за этим», — говорит глава семейства. Кроме этого, своим опытом в вопросах воспитания детей Алексей делится через свой личный блог.
Практика, когда мужчины уходят в отпуск по уходу за ребенком вместо своих жен, распространена во всем мире. К примеру, в Швеции это часть государственной политики по укреплению семьи. Проводя время с ребенком, мужчины на себе испытывают все тяготы быта, узнают, каково это — ухаживать за малышом, и больше ценят домашний труд своих жен. Во время декрета папы в Швеции получают 80 процентов своей зарплаты. Несколько лет назад в Швеции даже был популярен термин «латте-папа» — так говорили про компании молодых отцов, проводящих декрет, попивая кофе рядом с колясками.