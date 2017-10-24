За летнюю резину начнут штрафовать с 1 декабря

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Ночные заморозки и дневные осадки при околоминусовых температурах делают дорогу опасной. На скользкой дороге коэффициент сцепления покрышек с дорогой уменьшается в несколько раз, соответственно, увеличивается тормозной и остановочный путь.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что во избежание ДТП необходимо выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию, учитывать погодные условия, быть предельно внимательными за рулем, особенно в темное время суток.

По пункту 207¹ ПДД с 1 декабря по 1 марта передвигаться на транспортных средствах разрешено, только если они оборудованы зимними шинами.

— До первого декабря никаких рейдов на дорогах проводится не будет. Проверять, переобули ли автовладельцы свои машины, начнем с первого календарного дня зимы, — сообщила sb.by официальный представитель ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.