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16:18 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

За летнюю резину начнут штрафовать с 1 декабря

Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам не дожидаться 1 декабря и уже переобувать автомобили в зимние шины.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Ночные заморозки и дневные осадки при околоминусовых температурах делают дорогу опасной. На скользкой дороге коэффициент сцепления покрышек с дорогой уменьшается в несколько раз, соответственно, увеличивается тормозной и остановочный путь.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что во избежание ДТП необходимо выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию, учитывать погодные условия, быть предельно внимательными за рулем, особенно в темное время суток.

По пункту 207¹ ПДД с 1 декабря по 1 марта передвигаться на транспортных средствах разрешено, только если они оборудованы зимними шинами.

— До первого декабря никаких рейдов на дорогах проводится не будет. Проверять, переобули ли автовладельцы свои машины, начнем с первого календарного дня зимы, — сообщила sb.by официальный представитель ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

При первом нарушении водитель заплатит до одной базовой величины. За повторное в течение года нарушение размер штрафа вырастет — от двух до пяти базовых величин.

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