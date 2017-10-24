Электронные социальные сертификаты станут постоянной услугой для нуждающихся семей в Москве

«С учетом популярности этой услуги мы просим поддержать использование электронных социальных сертификатов для детей в семьях, находящихся в трудной финансовой ситуации, на постоянной основе и просим поддержать это постановление», — сказал заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.
С 1 марта 2016 года в Москве проводился эксперимент по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся семьями с детьми. Срок проведения эксперимента изначально был рассчитан до 31 декабря 2016 года, затем продлевался до 31 декабря 2017 года.
В 2016 году в ходе эксперимента нуждающимся семьям было выдано порядка 37 тыс. сертификатов на общую сумму около 75 млн рублей (по 2 тыс. руб. каждый). В 2017 году запланировано выдать 65,5 тысяч сертификатов на общую сумму 131 млн рублей.