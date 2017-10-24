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13:08 (мск), источник: RNS

Электронные социальные сертификаты станут постоянной услугой для нуждающихся семей в Москве

Электронные социальные сертификаты на 2 тысячи рублей для покупки одежды, обуви и игрушек для детей станут постоянной услугой для нуждающихся московских семей. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин на президиуме столичного правительства.

«С учетом популярности этой услуги мы просим поддержать использование электронных социальных сертификатов для детей в семьях, находящихся в трудной финансовой ситуации, на постоянной основе и просим поддержать это постановление», — сказал заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.

С 1 марта 2016 года в Москве проводился эксперимент по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся семьями с детьми. Срок проведения эксперимента изначально был рассчитан до 31 декабря 2016 года, затем продлевался до 31 декабря 2017 года.

В 2016 году в ходе эксперимента нуждающимся семьям было выдано порядка 37 тыс. сертификатов на общую сумму около 75 млн рублей (по 2 тыс. руб. каждый). В 2017 году запланировано выдать 65,5 тысяч сертификатов на общую сумму 131 млн рублей.

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