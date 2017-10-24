Активисты ОНФ убрали мусор вдоль Качугского тракта в Иркутском районе

Как сообщает 24 октября 2017 года региональный исполком ОНФ, всего были заполнены и вывезены на мусорный полигон триста мешков, каждый из них емкостью 120 литров.

Как рассказал координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович, в акции «За чистые дороги» участвовали волонтеры, студенты БГУ, представители Иркутского лесхоза и лесопожарного центра, добровольного пожарного общества, администраций Иркутского района и с. Урик, дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог области, сотрудники ГИБДД области.

Прослушав инструктаж по технике безопасности, участники акции с лопатами, граблями и мешками очистили от мусора лес в районе стелы «Иркутск». Затем они с той же целью разошлись от стелы в обе стороны на несколько километров. Мешки с мусором они скидали в грузовые машины, крупногабаритный бытовой и строительный мусор загрузили при помощи фронтального погрузчика.

«Региональное отделение Общероссийского народного фронта организовало экологическую акцию в рамках федерального проекта “Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок”. Несанкционированные свалки, выявленные активистами в ходе рейдов, расположены, в том числе, в санитарной зоне автомобильной дороги “Иркутск — Качуг”. К сожалению, вдоль дороги в лесу безответственные автомобилисты и дачники оставили горы строительного и бытового мусора», — отметил Сергей Апанович.

Активисты ОНФ вместе с сотрудниками ГИБДД также провели информационно-просветительскую акцию — инспектор ГИБДД останавливал машину, проверял документы у водителя, а волонтеры призывали автомобилиста и его пассажиров обратить внимание на проблему замусоривания дорог и необходимость поддержания чистоты на прилегающий к магистралям территории.