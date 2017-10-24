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13:17 (мск), источник: Volga News

Самарский детсад, где найдены опасные бактерии и микробы в воде, закрыт

Самарский детский сад № 355 «Рябинка» сейчас не принимает детей. Об этом сообщила на прошедшем 24 октября судебном заседании заведующая Альбина Бакиева.

Дети пока распределены по другим детским садам или находятся дома с бабушками и дедушками.

Напомним, суд Железнодорожного района Самары рассматривает административное дело, возбужденное Роспотребнадзором. Ведомство выявило при проверке в детском саду на ул. Волгина 112а нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Ревизоры решили, что это создает угрозу жизни и здоровью детей.

В частности, в воде, взятой на пробу из крана пищеблока, обнаружено значительное превышение микробов: 80 КОЕ/мл при допустимом уровне не более 50 КОЕ/мл. Также в воде найдены общие колиформные бактерии.

На прошедшем 24 октября заседании в суде Железнодорожного района Самары заведующая детским садом рассказала, что после зафиксированных Роспотребнадзором нарушений в пищеблоке были заменены старые трубы на новые, полипропиленовые, поставлены угольные фильтры. После этого Роспотребнадзор отобрал новые пробы воды, их результаты станут известны через несколько дней.

Также заведующая пояснила, что удивлена результатом проверки Роспотребнадзора. В тот же день, когда это ведомство отбирало пробы воды, жидкость на анализ брал и «Водоканал». Сотрудники последнего сообщили, что ничего вредного в воде нет.

Детскому саду грозит штраф или приостановка деятельности. Следующая встреча в суде назначена на 31 октября.

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