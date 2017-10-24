Уникальное явление на фоне Солнца смогут увидеть новосибирцы

«Прохождение МКС будет длиться меньше двух секунд, — сообщили в Большом планетарии Новосибирска. — Так что хорошие снимки — это результат сочетания профессионализма и астрономической удачи. Мы призываем всех новосибирских астрономов-любителей попытаться “поймать” редкое явление и сделать фото. Обращаем внимание на необходимость строгого соблюдения мер безопасности при наблюдении Солнца в телескоп. Неосторожные наблюдения могут нанести непоправимый вред вашему здоровью».

Добавим, что в марте этого года вышло наоборот — космонавт МКС Сергей Рыжиков сфотографировал Новосибирск. До этого Рыжиков опубликовал в своем блоге фотографии разных городов мира в ночное время суток. Эти фотографии, сделанные с борта Международной космической станции, собрали тысячи комментариев и почти столько же «лайков» в социальных сетях.