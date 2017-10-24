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13:43 (мск), источник: VN.ru

Уникальное явление на фоне Солнца смогут увидеть новосибирцы

Завтра, 25 октября, в 14:54 по новосибирскому времени Международная космическая станция пройдет на фоне диска Солнца. Если позволит погода, это редкое явление можно будет наблюдать практически со всех точек Новосибирска.

«Прохождение МКС будет длиться меньше двух секунд, — сообщили в Большом планетарии Новосибирска. — Так что хорошие снимки — это результат сочетания профессионализма и астрономической удачи. Мы призываем всех новосибирских астрономов-любителей попытаться “поймать” редкое явление и сделать фото. Обращаем внимание на необходимость строгого соблюдения мер безопасности при наблюдении Солнца в телескоп. Неосторожные наблюдения могут нанести непоправимый вред вашему здоровью».

У новосибирцев появился редкий шанс сфотографировать МКС.

Добавим, что в марте этого года вышло наоборот — космонавт МКС Сергей Рыжиков сфотографировал Новосибирск. До этого Рыжиков опубликовал в своем блоге фотографии разных городов мира в ночное время суток. Эти фотографии, сделанные с борта Международной космической станции, собрали тысячи комментариев и почти столько же «лайков» в социальных сетях.

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