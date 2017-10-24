Новые причины ожирения назвали ученые из Новосибирска

Для исследований были взяты желтые мыши, возраст которых делится на взрослый (3−6 месяцев), средний (10−14 месяцев) и старый (с 14 месяцев), чему у людей соответствуют промежутки от 22 до 30, от 39 до 48 и от 60 лет, пишет «Наука в Сибири».

Ранее ученые уже доказывали: возрастное ожирение возникает уже в среднем возрасте. Следом появились работы, показывающие, что нарушение метаболизма глюкозы, которое обычно сопровождает ожирение, у мышей появляется еще раньше — в позднем взрослом возрасте (6 месяцев). Данный феномен и начали исследовать сибирские ученые.

В процессе работы генетики выяснили, что даже у мышей, не страдающих нарушениями диеты и мутациями, в ходе нормального физиологического взросления закладывается предрасположенность к развитию ожирения. Таким образом, например, у женщин при менопаузе, когда понижается продукция половых гормонов, начинает набираться лишний вес. Сохранить прежнюю фигуру возможно, но за счет несоизмеримо больших ограничений в потреблении пищи, чем раньше.

«Что бы ни говорили диетологи и фармакологи, развитое ожирение практически не лечится. Жир активно борется за свое существование, становится частью эндокринной, иммунной систем и регулирует функцию ряда органов. Его нельзя просто смахнуть, поэтому та же липосакция — опасный метод, который нарушает активность иммунной системы, гормональный баланс», — отметила главный научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН, доктор биологических наук Надежда Бажан.