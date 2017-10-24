Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
"Тепла не ждем": синоптики назвали дату прихода снежного покрова
Стали известны подробности расстрела бойцов Росгвардии в Чечне
Собчак: действия РФ в Крыму противоречили международному праву
Пять историй современных кораблей-призраковВ Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Поляка, нагрубившего украинке, выгнали из студии телеканала РФ
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
13:42 (мск), источник: VN.ru

Новые причины ожирения назвали ученые из Новосибирска

Наличие жировых отложений совершенно естественно и обусловлено не только законами природы, большим количеством пищи и низкой физической активностью, но и возрастом. К такому выводу пришли исследователи из ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН.

Для исследований были взяты желтые мыши, возраст которых делится на взрослый (3−6 месяцев), средний (10−14 месяцев) и старый (с 14 месяцев), чему у людей соответствуют промежутки от 22 до 30, от 39 до 48 и от 60 лет, пишет «Наука в Сибири».

Ранее ученые уже доказывали: возрастное ожирение возникает уже в среднем возрасте. Следом появились работы, показывающие, что нарушение метаболизма глюкозы, которое обычно сопровождает ожирение, у мышей появляется еще раньше — в позднем взрослом возрасте (6 месяцев). Данный феномен и начали исследовать сибирские ученые.

В процессе работы генетики выяснили, что даже у мышей, не страдающих нарушениями диеты и мутациями, в ходе нормального физиологического взросления закладывается предрасположенность к развитию ожирения. Таким образом, например, у женщин при менопаузе, когда понижается продукция половых гормонов, начинает набираться лишний вес. Сохранить прежнюю фигуру возможно, но за счет несоизмеримо больших ограничений в потреблении пищи, чем раньше.

«Что бы ни говорили диетологи и фармакологи, развитое ожирение практически не лечится. Жир активно борется за свое существование, становится частью эндокринной, иммунной систем и регулирует функцию ряда органов. Его нельзя просто смахнуть, поэтому та же липосакция — опасный метод, который нарушает активность иммунной системы, гормональный баланс», — отметила главный научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН, доктор биологических наук Надежда Бажан.

Ранее главный диетолог Новосибирской области Оксана Герасименко рассказала VN.ru о том, как на ожирение влияет наследственность, как справиться с «жором» и какие существуют способы похудения. В нашем регионе живут немало людей, страдающих от крайних степеней ожирения и имеющих вес свыше 260 и даже 300 килограммов. Они живут в четырех стенах, не могут нормально двигаться и спать.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Цветочный салон снесли судебные приставы в Новосибирске
Жена Чубайса, муж Божены: кто вошел в штаб Ксении Собчак
Путин исключил Яровую из совета по борьбе с коррупцией
В Греции зажгли огонь Олимпиады-2018
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
Путин поручил подготовить законопроект о размещении криптовалют
Татьяна Фельгенгауэр передала письмо из больницы
Роспотребнадзор с начала 2017 года забраковал шесть тонн хлеба
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь