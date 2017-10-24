Мокрый снег и сильный ветер приближаются к Новосибирской области

Резкое похолодание с порывистым ветром ожидается в Новосибирской области 25 октября. В региональном МЧС передали штормовое предупреждение.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в среду на территории области прогнозируют ухудшение погодных условий: осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, гололедные явления, порывистый ветер до 23 м/с и похолодание. В МЧС напоминают: при сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. В ветреную погоду новосибирцев просят особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и проявлять осторожность, находясь на улице: обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.
Автомобилистам рекомендуется парковать свои машины вдали от деревьев, опор линий электропередач и слабо укрепленных конструкций. Обо всех происшествиях просят сообщать по телефону 112, 101 или в аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218−22−32.