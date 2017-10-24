Мокрый снег и сильный ветер приближаются к Новосибирской области

Как сообщает пресс-служба ведомства, в среду на территории области прогнозируют ухудшение погодных условий: осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, гололедные явления, порывистый ветер до 23 м/с и похолодание. В МЧС напоминают: при сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. В ветреную погоду новосибирцев просят особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и проявлять осторожность, находясь на улице: обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.