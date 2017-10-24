Журналистка «Эха Москвы» поблагодарила всех за поддержку

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Журналистка Татьяна Фельгенгауэр, которая накануне получила тяжелое ранение, письменно поблагодарила всех за поддержку.

Ее записка размещена на странице в Twitter ведущей «Эхо Москвы» Ирины Воробьевой. Аутентичность записки ТАСС подтвердил первый заместитель главного редактора радиостанции Сергей Бунтман.

«Спасибо за поддержку и любовь, — написала Фельгенгауэр. — Все со мной будет хорошо».