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13:36 (мск), источник: ТАСС

Журналистка «Эха Москвы» поблагодарила всех за поддержку

Татьяна Фельгенгауэр отметила, что выспалась «впервые за 16 лет на радио».

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Журналистка Татьяна Фельгенгауэр, которая накануне получила тяжелое ранение, письменно поблагодарила всех за поддержку.

Ее записка размещена на странице в Twitter ведущей «Эхо Москвы» Ирины Воробьевой. Аутентичность записки ТАСС подтвердил первый заместитель главного редактора радиостанции Сергей Бунтман.

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«Спасибо за поддержку и любовь, — написала Фельгенгауэр. — Все со мной будет хорошо».

«Дышать через трубочку даже прикольно, — продолжила она. — Впервые за 16 лет на радио я выспалась».

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13:42 (мск)© Ньюстюб
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