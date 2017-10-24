Журналистка «Эха Москвы» поблагодарила всех за поддержку
Татьяна Фельгенгауэр отметила, что выспалась «впервые за 16 лет на радио».
Татьяна Фельгенгауэр отметила, что выспалась «впервые за 16 лет на радио».
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Журналистка Татьяна Фельгенгауэр, которая накануне получила тяжелое ранение, письменно поблагодарила всех за поддержку.
Ее записка размещена на странице в Twitter ведущей «Эхо Москвы» Ирины Воробьевой. Аутентичность записки ТАСС подтвердил первый заместитель главного редактора радиостанции Сергей Бунтман.
«Дышать через трубочку даже прикольно, — продолжила она. — Впервые за 16 лет на радио я выспалась».