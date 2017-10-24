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13:47 (мск), источник: РИА Крым

Меня чуть не задавила машина на Центральном рынке — Лукашев

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Глава администрации Симферополя Игорь Лукашев рассказал о том, как на выходных регулировал движение на Центральном рынке города, чтобы избавить проспект Кирова от пробок.

«Я в воскресенье поехал туда сам, а на месте был экипаж ГИБДД. Я такой работы не видел. Я им сделал замечание, а они стали огрызаться. Они еле-еле ходят, водители на них не обращают никакого внимания. Пришлось все сделать самому, с Сергеем Петровичем (Круцюком — замглавы администрации Симферополя — ред.) наладить работу. Они боятся людям что-то сказать, а люди им хамят. А меня водители слушаются, хотя я вышел в гражданской одежде», — рассказал Игорь Лукашев.

При этом один из автовладельцев чуть не задавил нового мэра Симферополя.

«Там были особо наглые торговцы. Меня один чуть не задавил, при работнике ГИБДД начал двигать меня машиной. Я потом его, конечно, успокоил, вытащил из машины и объяснил все. Не надо стесняться, надо воспитывать», — сказал столичный градоначальник.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, глава администрации Симферополя Игорь Лукашев на Центральном рынке Симферополя изменил схему движения, чтобы избавить проспект Кирова от пробок. В частности, теперь заехать на парковку возле рынка можно только с улицы Севастопольской.

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