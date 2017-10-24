Меня чуть не задавила машина на Центральном рынке — Лукашев

«Я в воскресенье поехал туда сам, а на месте был экипаж ГИБДД. Я такой работы не видел. Я им сделал замечание, а они стали огрызаться. Они еле-еле ходят, водители на них не обращают никакого внимания. Пришлось все сделать самому, с Сергеем Петровичем (Круцюком — замглавы администрации Симферополя — ред.) наладить работу. Они боятся людям что-то сказать, а люди им хамят. А меня водители слушаются, хотя я вышел в гражданской одежде», — рассказал Игорь Лукашев.

При этом один из автовладельцев чуть не задавил нового мэра Симферополя.

«Там были особо наглые торговцы. Меня один чуть не задавил, при работнике ГИБДД начал двигать меня машиной. Я потом его, конечно, успокоил, вытащил из машины и объяснил все. Не надо стесняться, надо воспитывать», — сказал столичный градоначальник.