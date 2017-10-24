Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Человек в костюме лошади пытался сорвать пресс-конференцию Собчак
Викандер и Фассбендер проводят медовый месяц в Италии
Пять историй современных кораблей-призраковВ Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Викандер и Фассбендер проводят медовый месяц в Италии
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
13:48 (мск), источник: РИА Крым

Маршруточников Симферополя хотят штрафовать за отказ льготникам и грязный автобус

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. В Симферополе предлагают ввести административную ответственность за ненадлежащее состояние маршрутных такси или отказ в бесплатном проезде льготникам.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на оперативно-хозяйственном совещании в городской администрации рассказала руководитель управления транспорта и связи столицы Анастасия Лавринова.

«Действующим законодательством РФ, регламентирующим деятельность пассажирского транспорта, не предусмотрена административная ответственность за безосновательный отказ в льготном проезде, нарушение графиков движения, схем маршрута и неудовлетворительное состояние транспортного средства. Управлением транспорта подготовлен законопроект о внесении изменений в Закон Республики Крым № 117, с дополнением санкциями за вышеуказанные нарушения», — сообщил Анастасия Лавринова.

По ее словам, за нарушения владельцев маршрутных такси будут «наказывать рублем». «Штрафы пока обговариваются на уровне Госсовета и к концу недели будут озвучены суммы», — пояснила руководитель городского профильного управления.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, министр транспорта РК Игорь Захаров предложил привлекать к уголовной ответственности автоперевозчиков, которые не выходят на маршруты после 20.00.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кто, почем и зачем покупает квартиры в Симферополе
В Керченском проливе ожидается шторм
Жена Чубайса, муж Божены: кто вошел в штаб Ксении Собчак
Путин исключил Яровую из совета по борьбе с коррупцией
В Греции зажгли огонь Олимпиады-2018
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
Путин поручил подготовить законопроект о размещении криптовалют
Татьяна Фельгенгауэр передала письмо из больницы
Роспотребнадзор с начала 2017 года забраковал шесть тонн хлеба
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь