Маршруточников Симферополя хотят штрафовать за отказ льготникам и грязный автобус

Источник: РИА "Новости"

Об этом на оперативно-хозяйственном совещании в городской администрации рассказала руководитель управления транспорта и связи столицы Анастасия Лавринова.

«Действующим законодательством РФ, регламентирующим деятельность пассажирского транспорта, не предусмотрена административная ответственность за безосновательный отказ в льготном проезде, нарушение графиков движения, схем маршрута и неудовлетворительное состояние транспортного средства. Управлением транспорта подготовлен законопроект о внесении изменений в Закон Республики Крым № 117, с дополнением санкциями за вышеуказанные нарушения», — сообщил Анастасия Лавринова.

По ее словам, за нарушения владельцев маршрутных такси будут «наказывать рублем». «Штрафы пока обговариваются на уровне Госсовета и к концу недели будут озвучены суммы», — пояснила руководитель городского профильного управления.