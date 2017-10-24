В Воронежском заповеднике на видео сняли, как ревет олень

Источник: Новости Воронежа

В Воронежском заповеднике завершили традиционный учет самцов благородного оленя «на реву». Специалисты всегда проводят его в разгар сезона размножения, который идет с конца сентября по начало октября.

Самцы ранним утром и на закате дня громко ревут — их слышно издали. По крикам и подсчитывают количество самцов, ведь животные очень пугливые и близко к себе не подпускают.

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В этом году специалистам заповедника удалось даже снять одного из ревущих оленей на видео. Камера была в фотоловушке. На записи видно, что кричит олень в темноте. Самец вытягивает вверх шею и протяжно ревет. Ролик сотрудники заповедника смонтировали с другими записями, где удалось заснять оленей.

Всего в этом году специалисты заповедника насчитали 23 ревущих оленей. Не все самцы ревут, других удалось вычислить по выдранным рогами деревцам, разбитой копытами земле. Третьи попали на записи фотоловушек.