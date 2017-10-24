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13:45 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежском заповеднике на видео сняли, как ревет олень

По крикам животных специалисты оценивают численность самцов.

Источник: Новости Воронежа

В Воронежском заповеднике завершили традиционный учет самцов благородного оленя «на реву». Специалисты всегда проводят его в разгар сезона размножения, который идет с конца сентября по начало октября.

Самцы ранним утром и на закате дня громко ревут — их слышно издали. По крикам и подсчитывают количество самцов, ведь животные очень пугливые и близко к себе не подпускают.

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В этом году специалистам заповедника удалось даже снять одного из ревущих оленей на видео. Камера была в фотоловушке. На записи видно, что кричит олень в темноте. Самец вытягивает вверх шею и протяжно ревет. Ролик сотрудники заповедника смонтировали с другими записями, где удалось заснять оленей.

Всего в этом году специалисты заповедника насчитали 23 ревущих оленей. Не все самцы ревут, других удалось вычислить по выдранным рогами деревцам, разбитой копытами земле. Третьи попали на записи фотоловушек.

«Учитывая все полученные данные, численность самцов оленей можно оценить в этом году не менее чем в 35 особей, это рекордное количество за последнее десятилетие», — рассказали в заповеднике.

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 В Воронежском заповеднике на видео сняли, как ревет олень
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