Экс-ректор УГГУ Косарев предстанет перед судом

25 октября Ленинский райсуд Екатеринбурга рассмотрит жалобу бывшего ректора Уральского государственного горного университета Николая Косарева. Он попытается оспорить постановление мирового судьи о назначении ему наказания по ч.1 ст. 7.24 КоАП РФ (распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, без разрешения специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти).

По данным собственного источника «Уралинформбюро» в судебных кругах, Косарев был признан виновным в административном правонарушении из-за создания лаборатории совместно с ООО «Ингортех». При этом работники коммерческой организации по совместительству были приняты в штат УГГУ.