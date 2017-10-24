Экс-ректор УГГУ Косарев предстанет перед судом
По собственной инициативе.
По собственной инициативе.
25 октября Ленинский райсуд Екатеринбурга рассмотрит жалобу бывшего ректора Уральского государственного горного университета Николая Косарева. Он попытается оспорить постановление мирового судьи о назначении ему наказания по ч.1 ст. 7.24 КоАП РФ (распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, без разрешения специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти).
По данным собственного источника «Уралинформбюро» в судебных кругах, Косарев был признан виновным в административном правонарушении
Стоит отметить, что в настоящее время правоохранительными органами расследуются сразу два уголовных дела, касающихся одного из ведущих вузов Урала, — по признакам «покушения на мошенничество» и «хищения чужого имущества».