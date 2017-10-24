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13:55 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Экс-ректор УГГУ Косарев предстанет перед судом

По собственной инициативе.

25 октября Ленинский райсуд Екатеринбурга рассмотрит жалобу бывшего ректора Уральского государственного горного университета Николая Косарева. Он попытается оспорить постановление мирового судьи о назначении ему наказания по ч.1 ст. 7.24 КоАП РФ (распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, без разрешения специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти).

По данным собственного источника «Уралинформбюро» в судебных кругах, Косарев был признан виновным в административном правонарушении из-за создания лаборатории совместно с ООО «Ингортех». При этом работники коммерческой организации по совместительству были приняты в штат УГГУ.

Стоит отметить, что в настоящее время правоохранительными органами расследуются сразу два уголовных дела, касающихся одного из ведущих вузов Урала, — по признакам «покушения на мошенничество» и «хищения чужого имущества».

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