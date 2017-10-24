6000 омичей не смогут отдохнуть за рубежом из-за долгов за коммуналку

Как рассказала замруководителя ведомства Галина Титова, на долю таких задолженностей приходится 16% всех исполнительных производств и их количество не снижается.

В текущем году было возбуждено 70 186 исполнительных производств на общую сумму 1 млрд 306 млн рублей — количество производств за год выросло на 11%, а сумма на 28%. Учитывая долги, не погашенные в прошлом году, у приставов набралось 133 тысячи исполнительных производств на сумму 2 млрд рублей.

В 2017 году приставы успели произвести уже 1900 арестов имущества за долги, а 6087 жителям региона из-за задолженностей был запрещен выезд за рубеж. Последняя мера подействовала на 490 омичей — они уже заплатили долги.