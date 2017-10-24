6000 омичей не смогут отдохнуть за рубежом из-за долгов за коммуналку
В омском управлении федеральной службы судебных приставов прошло координационное совещание, где обсуждались вопросы взыскания с жителей долгов за ЖКХ.
В омском управлении федеральной службы судебных приставов прошло координационное совещание, где обсуждались вопросы взыскания с жителей долгов за ЖКХ.
Как рассказала замруководителя ведомства Галина Титова, на долю таких задолженностей приходится 16% всех исполнительных производств и их количество не снижается.
В текущем году было возбуждено 70 186 исполнительных производств на общую сумму 1 млрд 306 млн рублей — количество производств за год выросло на 11%, а сумма на 28%. Учитывая долги, не погашенные в прошлом году, у приставов набралось 133 тысячи исполнительных производств на сумму 2 млрд рублей.
В 2017 году приставы успели произвести уже 1900 арестов имущества за долги, а 6087 жителям региона
В результате принятых мер в текущем году окончено и прекращено 96,5 тысячи исполнительных производств на сумму 1 млрд 251 млн рублей, в среднем с должников за коммуналку взыскивается около 58 млн рублей ежемесячно, отметили в