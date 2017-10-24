Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Путин предложил россиянам платить за медицину
"Тепла не ждем": синоптики назвали дату прихода снежного покрова
«Никто в это не верил»: Порошенко о своей идее ввода миротворцев
Викандер и Фассбендер проводят медовый месяц в Италии
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
14:01 (мск), источник: СуперОмск

6000 омичей не смогут отдохнуть за рубежом из-за долгов за коммуналку

В омском управлении федеральной службы судебных приставов прошло координационное совещание, где обсуждались вопросы взыскания с жителей долгов за ЖКХ.

Как рассказала замруководителя ведомства Галина Титова, на долю таких задолженностей приходится 16% всех исполнительных производств и их количество не снижается.

В текущем году было возбуждено 70 186 исполнительных производств на общую сумму 1 млрд 306 млн рублей — количество производств за год выросло на 11%, а сумма на 28%. Учитывая долги, не погашенные в прошлом году, у приставов набралось 133 тысячи исполнительных производств на сумму 2 млрд рублей.

В 2017 году приставы успели произвести уже 1900 арестов имущества за долги, а 6087 жителям региона из-за задолженностей был запрещен выезд за рубеж. Последняя мера подействовала на 490 омичей — они уже заплатили долги.

В результате принятых мер в текущем году окончено и прекращено 96,5 тысячи исполнительных производств на сумму 1 млрд 251 млн рублей, в среднем с должников за коммуналку взыскивается около 58 млн рублей ежемесячно, отметили в пресс-службе ведомства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жена Чубайса, муж Божены: кто вошел в штаб Ксении Собчак
Путин исключил Яровую из совета по борьбе с коррупцией
В Греции зажгли огонь Олимпиады-2018
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
Путин поручил подготовить законопроект о размещении криптовалют
Татьяна Фельгенгауэр передала письмо из больницы
Роспотребнадзор с начала 2017 года забраковал шесть тонн хлеба
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь