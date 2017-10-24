Низкое окно в воронежской поликлинике спешно демонтировали

Напомним, что публикация низко расположенного окна по выдаче больничных листов, перед которым пациенту пришлось в буквальном смысле опуститься на колени, появилась в воронежских соцсетях вчера, 23 октября. Пост вызвал большой резонанс среди воронежцев.

<div id="vk_post_-35824409_203093"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-35824409_203093", -35824409, 203093, 'MXRTxOJtbdwNldyx_HpxJvrUBA')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи возмущались качеством обслуживания в медучреждении, многие отмечали, что подобное отношение к пациентам унижает человеческое достоинство. Впрочем, не все были настроены так категорично, некоторые горожане отметили, что ничего страшного в этом нет, а на колени мужчине пришлось встать из-за больной спины.