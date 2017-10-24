Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Секс сокращает жизнь
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
Викандер и Фассбендер проводят медовый месяц в Италии
Пять историй современных кораблей-призраковВ Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Бывшая супруга о жене Джигарханяна: Виталина заигралась
Отдохнувшая Кабаева показала фигуру в Сочи - СМИ
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
8В Олимпии зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
16:02 (мск), источник: 36on.ru

Низкое окно в воронежской поликлинике спешно демонтировали

В воронежской поликлинике № 3 сегодня днем начали ремонтные работы. Окошко обслуживания, вызвавшее возмущение у жителей города, с этого дня будет располагаться выше.

Напомним, что публикация низко расположенного окна по выдаче больничных листов, перед которым пациенту пришлось в буквальном смысле опуститься на колени, появилась в воронежских соцсетях вчера, 23 октября. Пост вызвал большой резонанс среди воронежцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи возмущались качеством обслуживания в медучреждении, многие отмечали, что подобное отношение к пациентам унижает человеческое достоинство. Впрочем, не все были настроены так категорично, некоторые горожане отметили, что ничего страшного в этом нет, а на колени мужчине пришлось встать из-за больной спины.

Практически сразу на возмущение воронежцев отреагировали в самой поликлинике. Специалисты отметили, что в ближайшее время уровень расположения окна изменится. Как оказалось, к ремонтным работам приступили уже сегодня, 24 октября. В сообществе «Настоящий Воронеж» появилась фотография, на которой изоражен рабочий, демонтирующий низкое окно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Воронеже руководство автовокзала оштрафовали на 20 тыс руб за нарушения
Жена Чубайса, муж Божены: кто вошел в штаб Ксении Собчак
Минобороны ответило на обвинения вдовы погибшего в Сирии майора
В Греции зажгли огонь Олимпиады-2018
Украина отказала Саакашвили в политическом убежище
Россия постепенно уходит от службы по призыву, заявил Путин
Татьяна Фельгенгауэр передала письмо из больницы
Киркорова вновь обвинили в плагиате
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь