Низкое окно в воронежской поликлинике спешно демонтировали
В воронежской поликлинике № 3 сегодня днем начали ремонтные работы. Окошко обслуживания, вызвавшее возмущение у жителей города, с этого дня будет располагаться выше.
В воронежской поликлинике № 3 сегодня днем начали ремонтные работы. Окошко обслуживания, вызвавшее возмущение у жителей города, с этого дня будет располагаться выше.
Напомним, что публикация низко расположенного окна по выдаче больничных листов, перед которым пациенту пришлось в буквальном смысле опуститься на колени, появилась в воронежских соцсетях вчера, 23 октября. Пост вызвал большой резонанс среди воронежцев.
Пользователи возмущались качеством обслуживания в медучреждении, многие отмечали, что подобное отношение к пациентам унижает человеческое достоинство. Впрочем, не все были настроены так категорично, некоторые горожане отметили, что ничего страшного в этом нет, а на колени мужчине пришлось встать
Практически сразу на возмущение воронежцев отреагировали в самой поликлинике. Специалисты отметили, что в ближайшее время уровень расположения окна изменится. Как оказалось, к ремонтным работам приступили уже сегодня, 24 октября. В сообществе «Настоящий Воронеж» появилась фотография, на которой изоражен рабочий, демонтирующий низкое окно.