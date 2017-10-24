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14:46 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Из Пулково в Дрезден можно будет улететь прямым рейсом

24 октября стало известно, что в Пулково появится новый авиаперевозчик, который будет возить пассажиров из Петербурга в Дрезден. Germania начнет работу с апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

Рейсы будут совершаться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям, самолеты полетят из Дрездена в Петербург, а в пятницу и понедельник обратно.

Первый полет запланирован на 26 апреля 2018 года.

Напомним, что Германия — одно из самых востребованных направлений международного авиасообщения. За 9 месяцев этого года из 12 миллионов пассажиров в ФРГ были перевезены больше 550 тысяч.

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