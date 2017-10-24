Из Пулково в Дрезден можно будет улететь прямым рейсом
24 октября стало известно, что в Пулково появится новый авиаперевозчик, который будет возить пассажиров из Петербурга в Дрезден. Germania начнет работу с апреля 2018 года. Об этом сообщает
24 октября стало известно, что в Пулково появится новый авиаперевозчик, который будет возить пассажиров из Петербурга в Дрезден. Germania начнет работу с апреля 2018 года. Об этом сообщает
Рейсы будут совершаться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям, самолеты полетят из Дрездена в Петербург, а в пятницу и понедельник обратно.
Напомним, что Германия — одно из самых востребованных направлений международного авиасообщения. За 9 месяцев этого года из 12 миллионов пассажиров в ФРГ были перевезены больше 550 тысяч.