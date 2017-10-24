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14:11 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Из-за восточного ветра из Дона опять уходит вода

Уровень воды в Дону опять начал снижаться. Об этом «Дон-ТР» сообщили в ростовском гидрометцентре. Ситуация связана с усиливающимся восточным ветром.

Погодные условия могут повлиять на движение по реке габаритных судов. Однако падения до опасной отметки не предвидится. По прогнозу синоптиков, уже к четвергу ветер сменит направление.

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