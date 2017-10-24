Из-за восточного ветра из Дона опять уходит вода
Уровень воды в Дону опять начал снижаться. Об этом «Дон-ТР» сообщили в ростовском гидрометцентре. Ситуация связана с усиливающимся восточным ветром.
Уровень воды в Дону опять начал снижаться. Об этом «Дон-ТР» сообщили в ростовском гидрометцентре. Ситуация связана с усиливающимся восточным ветром.
Погодные условия могут повлиять на движение по реке габаритных судов. Однако падения до опасной отметки не предвидится. По прогнозу синоптиков, уже к четвергу ветер сменит направление.