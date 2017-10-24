В Татарстане изъято более 4 тонн испорченных овощей и фруктов

Источник: Reuters

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). За третий квартал 2017 года специалисты Роспотребнадзора изъяли с полок магазинов Татарстана более 4 тонн испорченных овощей и фруктов. На продавцов некачественной плодовоовощной продукции были наложены штрафы на общую сумму 580 тысяч рублей, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В лабораториях было исследовано около 2 тысяч проб плодоовощной продукции по показателям качества и безопасности, специалисты выявили три случая превышения нитратов в овощах.