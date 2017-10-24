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15:36 (мск), источник: Мослента

В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Москвы продолжает снижаться.

В настоящее время цены на такие квартиры сопоставимы с показателями 2013 года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «НДВ-Недвижимость», который поступил в редакцию МОСЛЕНТЫ во вторник, 24 октября.

По данным экспертов, в третьем квартале 2017 года снова зафиксирована отрицательная динамика: цены упали еще на два процента. Средняя стоимость квадратного метра на «вторичке» сейчас составляет 183,7 тысячи рублей. По словам аналитиков, такие условия нарушают планы инвесторов, которые приобретали квартиры несколько лет назад в надежде на рост рынка. Стоимость продажи в текущих условиях может быть даже ниже первоначальной суммы сделки.

В сентябре на рынке вторичного жилья покупатели проявили особенный интерес к самым недорогим двухкомнатным квартирам, которые расположены в пятиэтажках, попавших в программу реновации.

Их покупают в основном те, кто не собирается в них жить. Средняя стоимость такого жилья составляет 7,7 миллиона рублей.

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