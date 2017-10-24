МЧС по Омской области снова объявило штормовое предупреждение из-за гололеда
На этот раз синоптики обещают ветер до 23 метров в секунду.
На этот раз синоптики обещают ветер до 23 метров в секунду.
МЧС по Омской области вновь разослало сообщения о штормовом предупреждении.
На этот раз синоптики прогнозируют дальнейшее усиление ветра и осадков в виде дождя и снега.
По данным омского гидрометцентра, 25 октября ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду. Также предполагаются осадки, снег, метель, а также снежные накаты и гололед.
Напомним, что спасатели уже объявляли штормовое предупреждение на