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14:34 (мск), источник: Om1.ru

МЧС по Омской области снова объявило штормовое предупреждение из-за гололеда

На этот раз синоптики обещают ветер до 23 метров в секунду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 94% 752 мм рт. ст. 5 м/с

МЧС по Омской области вновь разослало сообщения о штормовом предупреждении.

На этот раз синоптики прогнозируют дальнейшее усиление ветра и осадков в виде дождя и снега.

По данным омского гидрометцентра, 25 октября ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду. Также предполагаются осадки, снег, метель, а также снежные накаты и гололед.

Напомним, что спасатели уже объявляли штормовое предупреждение на 23—24 октября.

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 МЧС по Омской области снова объявило штормовое предупреждения из-за гололеда
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