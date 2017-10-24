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14:31 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани спрогнозировали похолодание до 9 °C и дождь с мокрым снегом

В Краснодарском крае до 26 октября метеорологи прогнозируют понижение температуры и осадки.

По данным Краснодарского гидрометцентра, 25 октября осадков не ожидается. На следующий день местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу, а к концу рабочей недели — сильные осадки, в горах — с мокрым снегом.

Температура воздуха ночью 4−9 °С, при прояснении 1−3 °С, 26 октября местами на юге 7−12 °С, днем 25 октября воздух прогреется до 13−18 °С, на следующий день ожидается похолодание до 9−14 °С. Ветер 5−10 м/с, местами порывы достигнут 12−17 м/с.

В Краснодаре днем 25 октября прогнозируют 11 °C и дождь, ночью температура опустится до 3 °C, на следующий день ожидается облачная погода и до 15 °C.

На Черноморском побережье временами дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью опустится до 9−14 °С, днем 25 октября — 16−21 °С, на юге до 24 °C. В пятницу похолодает до 8−13 °С, на юге до 17 °C. Ветер 12−14 м/с, порывы до 17 м/с, в Новороссийске — 20−25 м/с.

Как сообщали Юга.ру, 20 октября в горах Сочи из-за снега закрыли туристические маршруты.

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