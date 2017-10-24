Сгоревший летом нежилой дом на Стрелке в Нижнем Новгороде планируется снести в конце ноября 2017 года

В частности, сносу подлежат здания на ул. Советская, д. 2 и ул. Луначарского, д. 1.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7,166 млн. рублей, которые выделены из средств городского бюджета на 2017 год в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Нижнего Новгорода».

Заявки принимаются до 8 ноября, а сам аукцион состоится 13 ноября. После этого, в течение 10 календарных дней с момента заключения муниципального контракта должны быть произведены работы по сносу.