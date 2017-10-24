Аграрные вузы Узбекистана и России заключили договор о сотрудничестве

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Российский государственный аграрный университет имени К. А. Тимирязева и Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства подписали договор академического сотрудничества, сообщает пресс-служба узбекского вуза.

Накануне состоялась встреча представителей вуза. Стороны обсудили постановление президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему расширению двухстороннего стратегического сотрудничества и союзнических отношений между Республикой Узбекистан и Российской Федераций».