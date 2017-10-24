Аграрные вузы Узбекистана и России заключили договор о сотрудничестве
Недавно Шавкат Мирзиёев поручил правительству в ближайшие несколько месяцев разработать ключевые программы для развития аграрной сферы.
Недавно Шавкат Мирзиёев поручил правительству в ближайшие несколько месяцев разработать ключевые программы для развития аграрной сферы.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Российский государственный аграрный университет имени К. А. Тимирязева и Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства подписали договор академического сотрудничества, сообщает
Накануне состоялась встреча представителей вуза. Стороны обсудили постановление президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему расширению двухстороннего стратегического сотрудничества и союзнических отношений между Республикой Узбекистан и Российской Федераций».
Недавно Шавкат Мирзиёев поручил правительству в ближайшие несколько месяцев разработать ключевые программы для развития аграрной сферы. Главная их цель — повышение эффективности и рентабельности сельского хозяйства.