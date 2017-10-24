В румынских горах Бучеджи выпал снег, высота достигает полуметра

Коммунальные службы расчищают дороги от снега, однако многие улицы все еще остаются заблокированы. По данным синоптиков, снег в этом регионе будет идти и в ближайшие дни.



Впервые в этом году снег в горах Румынии выпал еще седьмого октября в массиве Постэвару.