В румынских горах Бучеджи выпал снег, высота достигает полуметра
В румынских горах Бучеджи выпал снег. Высота покрова местами достигает полуметра. Спасатели просят туристов остерегаться опасных горных троп в такую погоду.
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В румынских горах Бучеджи выпал снег. Высота покрова местами достигает полуметра. Спасатели просят туристов остерегаться опасных горных троп в такую погоду.
Коммунальные службы расчищают дороги от снега, однако многие улицы все еще остаются заблокированы. По данным синоптиков, снег в этом регионе будет идти и в ближайшие дни.
Впервые в этом году снег в горах Румынии выпал еще седьмого октября в массиве Постэвару.