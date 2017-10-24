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14:35 (мск), источник: Publika.md

В румынских горах Бучеджи выпал снег, высота достигает полуметра

В румынских горах Бучеджи выпал снег. Высота покрова местами достигает полуметра. Спасатели просят туристов остерегаться опасных горных троп в такую погоду.

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Источник: Publika.md

Коммунальные службы расчищают дороги от снега, однако многие улицы все еще остаются заблокированы. По данным синоптиков, снег в этом регионе будет идти и в ближайшие дни.

Впервые в этом году снег в горах Румынии выпал еще седьмого октября в массиве Постэвару.

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