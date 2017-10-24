Киркорова вновь обвинили в плагиате

«Мы подали в Савеловский суд Москвы иск о компенсации 15,5 миллионов рублей к Филиппу Киркорову за плагиат песни “Helwa ya Baladi” зарегистрированной в авторском обществе Франции в 1978 году. Киркоров исполняет песню на русском языке под названием “Шелковая нить”, которая идентична французской композиции», — сказал Трунов.
Он добавил, что исковые требования в ходе процесса могут увеличиться.
Первым французским композитором, пытавшимся судиться с Киркоровым, стал Дидье Маруани, который в прошлом году подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни «Жестокая любовь». Маруани утверждал, что композиция является переработкой его песни Symphonic Space Dream. Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.
В конце ноября 2016 года Маруани и его юрист Трунов были задержаны в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него 1 миллиона евро. Позднее композитора и адвоката отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали.