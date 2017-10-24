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14:57 (мск), источник: РИА Новости

Киркорова вновь обвинили в плагиате

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Французский автор песен Жильбер Синуэ подал иск на 15,5 миллионов рублей против российского певца Филиппа Киркорова за плагиат песни, которую исполняла певица под псевдонимом Далида, сообщил РИА Новости адвокат истца Игорь Трунов.

Источник: РИА Новости

«Мы подали в Савеловский суд Москвы иск о компенсации 15,5 миллионов рублей к Филиппу Киркорову за плагиат песни “Helwa ya Baladi” зарегистрированной в авторском обществе Франции в 1978 году. Киркоров исполняет песню на русском языке под названием “Шелковая нить”, которая идентична французской композиции», — сказал Трунов.

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Он добавил, что исковые требования в ходе процесса могут увеличиться.

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Первым французским композитором, пытавшимся судиться с Киркоровым, стал Дидье Маруани, который в прошлом году подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни «Жестокая любовь». Маруани утверждал, что композиция является переработкой его песни Symphonic Space Dream. Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.

В конце ноября 2016 года Маруани и его юрист Трунов были задержаны в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него 1 миллиона евро. Позднее композитора и адвоката отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали.

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25 января© Ньюстюб
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