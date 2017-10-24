В Сосновом Бору из-за вспышки пневмонии закрыли школу

Эпидемия пневмонии, похоже, добралась из Новгородской в Ленинградскую области. В Сосновом Бору на карантин закрыли школу номер три. Младшие классы на карантине с 23 октября, старшие — со вторника 24 октября.

Болезнь Пневмония

Как сообщают в администрации учебного заведения, школу закрыли, чтобы не допустить распространения пневмонии. Сейчас зарегистрировано четыре случая пневмонии — два в младших и два в старших классах.

По словам главного государственного санитарного врача Соснового Бора Ираиды Егоровой, в школе провели все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Карантин продлится до 4 ноября.

Но это не значит, что школьники будут отдыхать — на время карантина школа переходит на дистанционную форму обучения. Задания будут выкладываться в электронном дневнике.