В Вишняковском сквере Краснодара выполнили 50% работ
Мэр Краснодара Евгений Первышов 24 октября провел выездное совещание в Вишняковском сквере, где сейчас идет реконструкция.
Мэр Краснодара Евгений Первышов 24 октября провел выездное совещание в Вишняковском сквере, где сейчас идет реконструкция.
Глава города отметил, что за месяц на территории выполнили значительный объем работ, и уже просматриваются контуры пешеходных зон.
Сейчас в сквере завершили установку бордюров, монтаж автоматической системы полива газонов и выведены электрокоммуникации для опор освещения. Рабочие приступили к обустройству «подушек» под плитку.
«Уже стартовали работы по укладке тротуарной плитки, параллельно будет завершена обрезка деревьев, высажены новые зеленые насаждения — всего более 19 тыс. кустарников, деревьев и цветов, в том числе многолетних. Рабочие установят малые архитектурные формы, качели, уличные тренажеры, лавочки и урны», — рассказал заместитель мэра Евгений Зименко и заявил, что работы выполнены более чем на 50%.
В Будущем к скверу планируются соседний участок, в результате чего площадь зеленой зоны увеличится на 0,75 га. Также идет работа по передаче участка в муниципальную собственность, после чего его благоустроят в едином стиле с Вишняковским сквером, передает