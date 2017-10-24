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15:14 (мск), источник: ЮГА.ру

В Вишняковском сквере Краснодара выполнили 50% работ

Мэр Краснодара Евгений Первышов 24 октября провел выездное совещание в Вишняковском сквере, где сейчас идет реконструкция.

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фотографий

Глава города отметил, что за месяц на территории выполнили значительный объем работ, и уже просматриваются контуры пешеходных зон.

Сейчас в сквере завершили установку бордюров, монтаж автоматической системы полива газонов и выведены электрокоммуникации для опор освещения. Рабочие приступили к обустройству «подушек» под плитку.

«Уже стартовали работы по укладке тротуарной плитки, параллельно будет завершена обрезка деревьев, высажены новые зеленые насаждения — всего более 19 тыс. кустарников, деревьев и цветов, в том числе многолетних. Рабочие установят малые архитектурные формы, качели, уличные тренажеры, лавочки и урны», — рассказал заместитель мэра Евгений Зименко и заявил, что работы выполнены более чем на 50%.

Как сообщали Юга.ру, реконструкция сквера на площади около 1,6 га началась в конце сентября, работы планируют завершить к середине декабря. На обновление территории потратят 80 млн рублей.

В Будущем к скверу планируются соседний участок, в результате чего площадь зеленой зоны увеличится на 0,75 га. Также идет работа по передаче участка в муниципальную собственность, после чего его благоустроят в едином стиле с Вишняковским сквером, передает пресс-служба администрации Краснодара.

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