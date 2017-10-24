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17:08 (мск), источник: UzReport.news

Ученые: мыши поют как птицы

Мыши обладают замечательными вокальными данными, точно как и птицы. Таковы результаты исследований ученых из Вены.

Свои исследования они описали в журнале PLoS ONE, в котором говориться, что «мышиные песни» позволяют больше узнать об их поведении в общественных местах, и что немаловажно, могут помочь в исследованиях нервно-психиатрических расстройств.

Неслышные человеческому уху звуки ученые из Университета ветеринарной медицины Вены могут слышать с помощью специальных ультразвуковых микрофонов.

Как отмечают ученые, человеческое ухо не способно слышать звуки свыше 20 кГц, в то время как мыши могут «напевать» до 120 кГц.

Что бы услышать эти звуки, специалистам необходимо понизить частотность. Делается это с использованием специального устройства под названием A-MUD. Звуки услышанные подобным образом и вправду напоминают пение птиц.

Примечательно, что звуки лабораторных мышей от мышей, находящихся на свободе, значительно отличаются, что и заставляет ученых заметно попотеть, что бы понять их.

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