Ученые: мыши поют как птицы

Свои исследования они описали в журнале PLoS ONE, в котором говориться, что «мышиные песни» позволяют больше узнать об их поведении в общественных местах, и что немаловажно, могут помочь в исследованиях нервно-психиатрических расстройств.

Неслышные человеческому уху звуки ученые из Университета ветеринарной медицины Вены могут слышать с помощью специальных ультразвуковых микрофонов.

Как отмечают ученые, человеческое ухо не способно слышать звуки свыше 20 кГц, в то время как мыши могут «напевать» до 120 кГц.

Что бы услышать эти звуки, специалистам необходимо понизить частотность. Делается это с использованием специального устройства под названием A-MUD. Звуки услышанные подобным образом и вправду напоминают пение птиц.