Ученые: мыши поют как птицы
Мыши обладают замечательными вокальными данными, точно как и птицы. Таковы результаты исследований ученых из Вены.
Мыши обладают замечательными вокальными данными, точно как и птицы. Таковы результаты исследований ученых из Вены.
Свои исследования они описали в журнале PLoS ONE, в котором говориться, что «мышиные песни» позволяют больше узнать об их поведении в общественных местах, и что немаловажно, могут помочь в исследованиях
Неслышные человеческому уху звуки ученые из Университета ветеринарной медицины Вены могут слышать с помощью специальных ультразвуковых микрофонов.
Как отмечают ученые, человеческое ухо не способно слышать звуки свыше 20 кГц, в то время как мыши могут «напевать» до 120 кГц.
Что бы услышать эти звуки, специалистам необходимо понизить частотность. Делается это с использованием специального устройства под названием
Примечательно, что звуки лабораторных мышей от мышей, находящихся на свободе, значительно отличаются, что и заставляет ученых заметно попотеть, что бы понять их.