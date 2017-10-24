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15:24 (мск), источник: Volga News

В Самаре устраняют повреждение теплосети на пересечении Авроры и Гаражной

Специалисты приступили к устранению повреждения теплосети на ул. Авроры, сообщают в ОАО «Предприятие тепловых сетей».

Источник: РИА "Новости"

На тепломагистрали диаметром 1000 мм в районе пересечения улиц Авроры и Гаражной выявлено повреждение. В настоящее время участок трубопровода отключен, место огорожено, ведется сборка технологической схемы для подключения потребителей по временной схеме. Подробная информация о причинах повреждения и сроках устранения будет известна после обследования участка.

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