В Самаре устраняют повреждение теплосети на пересечении Авроры и Гаражной
Специалисты приступили к устранению повреждения теплосети на ул. Авроры, сообщают в ОАО «Предприятие тепловых сетей».
Специалисты приступили к устранению повреждения теплосети на ул. Авроры, сообщают в ОАО «Предприятие тепловых сетей».
На тепломагистрали диаметром 1000 мм в районе пересечения улиц Авроры и Гаражной выявлено повреждение. В настоящее время участок трубопровода отключен, место огорожено, ведется сборка технологической схемы для подключения потребителей по временной схеме. Подробная информация о причинах повреждения и сроках устранения будет известна после обследования участка.