В Самаре устраняют повреждение теплосети на пересечении Авроры и Гаражной

На тепломагистрали диаметром 1000 мм в районе пересечения улиц Авроры и Гаражной выявлено повреждение. В настоящее время участок трубопровода отключен, место огорожено, ведется сборка технологической схемы для подключения потребителей по временной схеме. Подробная информация о причинах повреждения и сроках устранения будет известна после обследования участка.