(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). На улице Сибгата Хакима появится платная парковка. Организация парковки от дома 50 до дома 58 призвана разгрузить территорию от хаотично припаркованных автомобилей и увеличить пропускную способность, в том числе во время проезда экстренных служб, сообщила мэрия Казани.

«Мероприятия по расширению единого парковочного пространства, которые прописаны в Комплексной схеме организации дорожного движения г. Казани, утвержденной постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 16.12.2015 № 4366, предусматривают расширение муниципальных парковок до границ малого Казанского кольца. Улица Сибгата Хакима входит в границы малого Казанского кольца. Данная парковка создается на муниципальной земле», — говорится в сообщении.