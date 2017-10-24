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17:00 (мск), источник: ИА Татар-информ

На улице Сибгата Хакима появится платная парковка

Платная парковка от дома 50 до дома 58 призвана разгрузить территорию от хаотично припаркованных автомобилей и увеличить пропускную способность.

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). На улице Сибгата Хакима появится платная парковка. Организация парковки от дома 50 до дома 58 призвана разгрузить территорию от хаотично припаркованных автомобилей и увеличить пропускную способность, в том числе во время проезда экстренных служб, сообщила мэрия Казани.

«Мероприятия по расширению единого парковочного пространства, которые прописаны в Комплексной схеме организации дорожного движения г. Казани, утвержденной постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 16.12.2015 № 4366, предусматривают расширение муниципальных парковок до границ малого Казанского кольца. Улица Сибгата Хакима входит в границы малого Казанского кольца. Данная парковка создается на муниципальной земле», — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что сейчас загруженность муниципальных парковок в пиковые часы достигает 85 процентов. Кроме того, за два года практики платных парковок пропускная способность улиц увеличилась на 7 процентов, а скорость движения на основных магистральных улицах — на 5 км/ч.

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