Фестивалю ГТО в «Артеке» дают официальный старт

Заезд детей в МДЦ «Артек» начался неделей раньше: в этом году финал фестиваля решили провести в рамках трехнедельной смены в легендарном лагере — с 18 октября по 7 ноября. За право выступать в составе своей региональной сборной в течение года состязались более 150 тысяч учащихся из 85 субъектов страны. В итоге в финале примут участие 680 школьников из числа обладателей золотых знаков отличия комплекса ГТО, показавшие лучшие результаты у себя в регионе. В составе каждой сборной — восемь человек: два мальчика и две девочки в возрасте 11−12 лет, двое юношей и две девушки в возрасте 13−15 лет.

«Мы решили, что ребятам надо дать время заехать, освоиться, познакомиться. Они ведь не только выполняют нормативы ГТО, но еще и учатся по школьной программе, а после торжественного открытия финального этапа фестиваля им предстоит участие в различных творческих конкурсах. К испытаниям ГТО команды приступили три дня назад и уже выполнили такие нормативы, как “бег на короткие дистанции”, “плавание”, “прыжок в длину в места”. Пока в общекомандном зачете лидируют Ленинградская, Челябинская и Новосибирская области. А в личном зачете вперед вырвались Севастьян Шамаев из Липецкой области — у него 348 баллов, Анастасия Молокотина из Курганской области (335 баллов) и Иван Винников из Ленинградской области (327 баллов)», — рассказал собеседник агентства.

По словам одного из финалистов национального летнего фестиваля ГТО, для школьников в «Артеке» подготовлена насыщенная программа. «С самого утра и до позднего вечера мы вовлечены в различные мероприятия. Речь идет не только о спортивной программе: у нас есть тематические кружки, мы учимся, проходим различные квесты… У нас очень много всего! Жалко только, что на данный момент по спортивной программе мы не в лидерах. Но у нас такая тактика: лидеры выстреливают в конце. Надеюсь, у нас все получится», — поделился своими впечатлениями Влад из команды Смоленской области.