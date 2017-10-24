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16:15 (мск), источник: Клопс.ru

В Зеленоградске отменили введённый из-за подтопления посёлков режим готовности к ЧС

Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в посёлках Грачёвка, Заостровье, Малиновка, Вишнёвое и Сосновка.

Источник: Клопс.ru

В Зеленоградском городском округе отменили режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации, введённый больше недели назад после подтопления посёлков. Как сообщает ТАСС со ссылкой на отдел ГО и ЧС муниципалитета, округ перешёл в режим повседневной деятельности. Работы по окончательной ликвидации последствий подтопления территорий продолжаются.

«Воду практически везде убрали, жизнедеятельность не нарушается», — пояснил представитель ведомства.

В начале октября в Зеленоградском городском округе был введён режим чрезвычайной ситуации. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в посёлках Грачёвка, Заостровье, Малиновка, Вишнёвое и Сосновка.

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