В Зеленоградске отменили введённый из-за подтопления посёлков режим готовности к ЧС
Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в посёлках Грачёвка, Заостровье, Малиновка, Вишнёвое и Сосновка.
Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в посёлках Грачёвка, Заостровье, Малиновка, Вишнёвое и Сосновка.
В Зеленоградском городском округе отменили режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации, введённый больше недели назад после подтопления посёлков. Как сообщает ТАСС со ссылкой на отдел ГО и ЧС муниципалитета, округ перешёл в режим повседневной деятельности. Работы по окончательной ликвидации последствий подтопления территорий продолжаются.
«Воду практически везде убрали, жизнедеятельность не нарушается», — пояснил представитель ведомства.
В начале октября в Зеленоградском городском округе был введён режим чрезвычайной ситуации. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в посёлках Грачёвка, Заостровье, Малиновка, Вишнёвое и Сосновка.