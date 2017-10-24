В Зеленоградске отменили введённый из-за подтопления посёлков режим готовности к ЧС

В Зеленоградском городском округе отменили режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации, введённый больше недели назад после подтопления посёлков. Как сообщает ТАСС со ссылкой на отдел ГО и ЧС муниципалитета, округ перешёл в режим повседневной деятельности. Работы по окончательной ликвидации последствий подтопления территорий продолжаются.