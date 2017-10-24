Воронеж вошел в топ-10 рейтинга городов РФ по качеству автодорог

Источник: РИА "Воронеж"

Воронеж вошел в топ-10 российских городов по удовлетворенности жителей дорожным хозяйством. Состояние дорожного полотна, разметку и размещение светофоров назвали удовлетворительными и хорошими 64% жителей. Итоги исследования, проведенного сотрудниками Финансового университета при правительстве РФ, опубликовали во вторник, 24 октября.

Больше всего жителей довольны дорожным хозяйством в Грозном (97%), Тюмени (92%) и Казани (83%). Эксперты проанализировали оценки жителей 38 российских городов.