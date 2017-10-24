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17:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронеж вошел в топ-10 рейтинга городов РФ по качеству автодорог

Состояние дорожного хозяйства назвали удовлетворительным 65% жителей.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронеж вошел в топ-10 российских городов по удовлетворенности жителей дорожным хозяйством. Состояние дорожного полотна, разметку и размещение светофоров назвали удовлетворительными и хорошими 64% жителей. Итоги исследования, проведенного сотрудниками Финансового университета при правительстве РФ, опубликовали во вторник, 24 октября.

Больше всего жителей довольны дорожным хозяйством в Грозном (97%), Тюмени (92%) и Казани (83%). Эксперты проанализировали оценки жителей 38 российских городов.

Кроме того, исследователи узнали, как жители городов оценивают работу общественного транспорта и деятельность сотрудников дорожной инспекции. Наибольшую долю жителей, которые довольны этими категориями, зафиксировали в Грозном. В Воронеже 78% жителей оценили работу маршруток и автобусов как удовлетворительную. Деятельностью сотрудников ГИБДД оказались удовлетворены 73% воронежцев.

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