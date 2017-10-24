Южноуральская Госавтоинспекция проверит правила перевозки детей

Экипажи ДПС будут дежурить неподалеку от образовательных учреждений. Инспекторы проверят подъезжающие к школам и детсадам автомобили. Экипажи будут не только выявлять нарушения, но и разъяснять правила дорожного движения и применения детских удерживающих устройств. «Родительский дорожный патруль» поможет малышам перейти проезжую часть, объяснит правила безопасности и проверит наличие светоотражающих элементов.

В соответствии с пунктом 22.9 ПДД РФ: перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей от 7 до 11 лет должна осуществляться с использованием удерживающих устройств или ремней безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля ребенка до 11 лет можно перевозить только в автокресле. При этом удерживающие устройства должны соответствовать Европейским нормам безопасности, перевозить ребенка на подушке запрещено. За нарушение этих правил предусмотрен штраф 3 тыс. рублей.