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15:52 (мск), источник: dostup1.ru

Южноуральская Госавтоинспекция проверит правила перевозки детей

В среду, 25 октября, экипажи ДПС будут дежурить у школ и детсадов.

В Челябинской области 25 октября в рамках акции «Осенние каникулы» сотрудники Госавтоинспекции проверят соблюдение правил перевозки маленьких пассажиров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД.

Экипажи ДПС будут дежурить неподалеку от образовательных учреждений. Инспекторы проверят подъезжающие к школам и детсадам автомобили. Экипажи будут не только выявлять нарушения, но и разъяснять правила дорожного движения и применения детских удерживающих устройств. «Родительский дорожный патруль» поможет малышам перейти проезжую часть, объяснит правила безопасности и проверит наличие светоотражающих элементов.

Цель мероприятия — профилактика детского травматизма и снижение тяжести последствий ДТП.

В Челябинске за 9 месяцев 2017 года зарегистрировано 55 аварий с участием детей-пассажиров, в которых 73 ребенка получили травмы.

В соответствии с пунктом 22.9 ПДД РФ: перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей от 7 до 11 лет должна осуществляться с использованием удерживающих устройств или ремней безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля ребенка до 11 лет можно перевозить только в автокресле. При этом удерживающие устройства должны соответствовать Европейским нормам безопасности, перевозить ребенка на подушке запрещено. За нарушение этих правил предусмотрен штраф 3 тыс. рублей.

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