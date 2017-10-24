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17:41 (мск), источник: РИА Крым

Больше 30 тыс симферопольцев остались без света из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Из-за аварии на крупной подстанции 110/10 КВт «Набережная» в Симферополе жители ряда центральных улиц города осталась без света. Об этом РИА Новости Крым рассказали в аварийной службе городского РЭС.

Источник: РИА "Новости"

«Частично нет света на улице Тургенева, в некоторых домах по улице Киевская. Кроме того, весь район Фрунзе, улица Чехова, частично по улице Самокиша, по проспекту Кирова обесточены потребители. То есть по центру города в шахматном порядке пропал свет», — рассказали в аварийной службе.

Всего обесточено около 31 тысячи симферопольцев. Однако работы по устранению аварии уже ведутся, заверили в РЭС.

«Там очень много потребителей запитано, но социально важные объекты уже перезапитали. В течение получаса мы подключим оставшихся потребителей», — подчеркнули в аварийной службе.

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