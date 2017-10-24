Больше 30 тыс симферопольцев остались без света из-за аварии

«Частично нет света на улице Тургенева, в некоторых домах по улице Киевская. Кроме того, весь район Фрунзе, улица Чехова, частично по улице Самокиша, по проспекту Кирова обесточены потребители. То есть по центру города в шахматном порядке пропал свет», — рассказали в аварийной службе.