Больше 30 тыс симферопольцев остались без света из-за аварии
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым.
«Частично нет света на улице Тургенева, в некоторых домах по улице Киевская. Кроме того, весь район Фрунзе, улица Чехова, частично по улице Самокиша, по проспекту Кирова обесточены потребители. То есть по центру города в шахматном порядке пропал свет», — рассказали в аварийной службе.
Всего обесточено около 31 тысячи симферопольцев. Однако работы по устранению аварии уже ведутся, заверили в РЭС.
«Там очень много потребителей запитано, но социально важные объекты уже перезапитали. В течение получаса мы подключим оставшихся потребителей», — подчеркнули в аварийной службе.