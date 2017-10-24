Геологи смоделировали землетрясение магнитудой 9,0 в Северной Америке. Больше всего пострадает Сиэтл

Источник: AP 2017

Оказалось, что в случае повторения такое землетрясение может привести к крайне тяжелым последствиям для городов, расположенных близко к побережью, в частности, Сиэтла. Результаты исследования представлены на ежегодной Конференции Геологического Общества США в Сиэтле. Кратко о результатах работы сообщает пресс-релиз Университета Вашингтона.

26 января 1700 года на западном побережье Северной Америки произошло мощное землетрясение с магнитудой от 8,7 до 9,3. Поскольку активное заселение западного побережья США началось только в конце XVIII века, то точной информации об этом землетрясении нет, а основным источником данных стала регистрация вызванного им цунами в Японии. Также для подтверждения информации о землетрясении использовались данные дендрохронологии и анализ фольклора коренного населения Америки.

Источником мегаземлетрясений, аналогичных этому, является столкновение тектонических плит в зонах субдукции. Случаются такие события довольно редко, но их магнитуда часто превышает 9,0. В случае с землетрясением 1700 года источником стало движение литосферной плиты Хуан де Фука в Каскадской субдукционной зоне.

По оценкам ученых, периодичность подобных событий в данном регионе составляет около 500 лет, поэтому мощное землетрясение может повториться и в ближайшее время.

Схема зоны возможной сейсмической активности на северо-западном побережье Северной Америки | Источник: usgs.gov

Для уточнения механизма землетрясения, повышения точности прогнозирования и оценки возможных последствий для современных крупных городов на западном побережье Канады и США, группа американских геологов провела компьютерное моделирование землетрясений, вызванных движением литосферной плиты Хуан де Фука.

В своей работе ученые рассмотрели 50 возможных сценариев, которые могли бы привести к землетрясению с магнитудой 9,0. В модели они изменяли координаты эпицентра землетрясения и длину распространения образовавшегося разлома внутрь континента. При этом определяющими параметрами, которые сильно влияют на динамику распространения разлома, является величина смещений, скорость растяжения земной коры и расположение особых точек в субдукционной зоне между плитами, которые взаимодействуют с распространяющимся разломом и увеличивают интенсивность колебаний.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DxuhSnERcHE?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты моделирования показали, что в случае повторения землетрясения, аналогичному тому, которое произошло в 1700 году, больше всего пострадает прибрежная зона и города, расположенные на берегу. Одним из городов, для которого возможны наиболее разрушительные последствия, оказался Сиэтл.

Интересно, что максимальный урон городу будет нанесен, если эпицентр сейсмической активности будет находиться примерно в 650 километрах к югу от Сиэтла.

В случае же, если эпицентр находится непосредственно вблизи города, то разлом распространится в сторону от него и последствия окажутся менее значительными.

Читайте также Зачем спасатели в Мексике поднимают вверх кулаки?

По словам ученых, в случае повторения мегаземлетрясения в Каскадском регионе, его продолжительность будет составлять около 100 секунд, что примерно в четыре раза больше, чем при землетрясении 2001 года магнитудой 6,8 — последнего мощного повышения сейсмической активности в данном регионе.

Авторы работы надеются, что определение параметров, которые являются наиболее важными при распространении таких мощных землетрясений, помогут в будущем точнее и раньше предсказывать подобные события.

Выяснение точных механизмов землетрясений и их прогнозирование — важная задача для оценки возможных последствий в сейсмически активных зонах. Для предупреждения землетрясений сейчас предлагают все большее количество конфигураций различных датчиков, например, на основе акселеромтеров в смартфонах или оптоволоконных кабелей.