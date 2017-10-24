В Башкирии похолодает до -13
Снег и гололедица пришли в республику до конца недели.
Снег и гололедица пришли в республику до конца недели.
25 октября в республике местами ожидается слабый снег, на отдельных участках дорог гололедица, ночью температура опустится до 13 градусов ниже нуля. Об этом сообщил Башгидромет.
По данным метеорологов, 25 октября в Башкирии будет ветер переменных направлений 0−5 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут -3, +2 градуса. Ночью температура воздуха опустится до -3, -8, при прояснениях до -13. 26 октября погодные условия существенно не изменятся. Местами ожидается слабый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 0−5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, +2 градуса, ночью -3, -8, при прояснениях до -13.
«В середине текущей недели в атмосфере над Предуральем будет господствовать антициклон. В такой ситуации регион ждет преимущественно сухая и тихая погода. Вот только температура воздуха