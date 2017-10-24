В Башкирии похолодает до -13

Источник: РИА "Новости"

25 октября в республике местами ожидается слабый снег, на отдельных участках дорог гололедица, ночью температура опустится до 13 градусов ниже нуля. Об этом сообщил Башгидромет.

По данным метеорологов, 25 октября в Башкирии будет ветер переменных направлений 0−5 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут -3, +2 градуса. Ночью температура воздуха опустится до -3, -8, при прояснениях до -13. 26 октября погодные условия существенно не изменятся. Местами ожидается слабый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 0−5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, +2 градуса, ночью -3, -8, при прояснениях до -13.