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15:57 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии похолодает до -13

Снег и гололедица пришли в республику до конца недели.

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Источник: РИА "Новости"

25 октября в республике местами ожидается слабый снег, на отдельных участках дорог гололедица, ночью температура опустится до 13 градусов ниже нуля. Об этом сообщил Башгидромет.

По данным метеорологов, 25 октября в Башкирии будет ветер переменных направлений 0−5 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут -3, +2 градуса. Ночью температура воздуха опустится до -3, -8, при прояснениях до -13. 26 октября погодные условия существенно не изменятся. Местами ожидается слабый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 0−5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, +2 градуса, ночью -3, -8, при прояснениях до -13.

«В середине текущей недели в атмосфере над Предуральем будет господствовать антициклон. В такой ситуации регион ждет преимущественно сухая и тихая погода. Вот только температура воздуха по-прежнему останется немного ниже средних многолетних показателей», — комментируют особенности метеоусловий в республике специалисты центра «Фобос».

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