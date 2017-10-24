Крым лидирует среди внутрироссийских направлений на ноябрьские праздники

Источник: РИА "Новости"

«Россия заняла первое место по количеству завершенных бронирований туров на ноябрьские праздники. Доля нашей страны в общем объеме составила 18,42%. Вторым по популярности оказался Таиланд — 17,46%. Далее следуют ОАЭ (10,17%), Турция (10,17%) и Чехия (8,49%). Также в числе популярных зарубежных направлений на ноябрьские праздники — Индия, Кипр, Вьетнам, Израиль и Китай», — говорится в сообщении.

При этом среди внутрироссийских направлений отдыха в период с 4 по 6 ноября наибольшей популярностью, по данным «Слетать.ру», пользуется Крым (44,11% поисковых запросов), Краснодарский край (42,51%), Москва и Московская область (2,98%). Также к востребованным регионам относятся Карелия, Калининградская, Ленинградская, Ярославская области, Ставропольский и Алтайский край, республика Татарстан.