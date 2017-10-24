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16:12 (мск), источник: РИА Крым

Крым лидирует среди внутрироссийских направлений на ноябрьские праздники

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости Крым. Ростуризм совместно с участниками туристского рынка — туроператорами, сервисами бронирования туров и продажи билетов определил наиболее популярные направления отдыха россиян на выходных, приуроченных ко Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Россия заняла первое место по количеству завершенных бронирований туров на ноябрьские праздники. Доля нашей страны в общем объеме составила 18,42%. Вторым по популярности оказался Таиланд — 17,46%. Далее следуют ОАЭ (10,17%), Турция (10,17%) и Чехия (8,49%). Также в числе популярных зарубежных направлений на ноябрьские праздники — Индия, Кипр, Вьетнам, Израиль и Китай», — говорится в сообщении.

При этом среди внутрироссийских направлений отдыха в период с 4 по 6 ноября наибольшей популярностью, по данным «Слетать.ру», пользуется Крым (44,11% поисковых запросов), Краснодарский край (42,51%), Москва и Московская область (2,98%). Также к востребованным регионам относятся Карелия, Калининградская, Ленинградская, Ярославская области, Ставропольский и Алтайский край, республика Татарстан.

«В межсезонье, в частности, на ноябрьские праздники, значительно возрастает спрос на услуги санаториев, где можно не только пройти курс лечебно-профилактическими процедурами, но и полноценно отдохнуть всей семьей перед наступлением зимы. Кроме того, очень востребованы культурно-познавательные туры, которые позволяют провести длинные выходные интересно и с пользой. Рейтинг популярности внутрироссийских туристских направлений на ноябрьские праздники 2017 года является выраженным проявлением этих тенденций», — приводятся в сообщении слова руководителя Ростуризма Олега Сафонова.

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