Омская полиция не будет усиливать охрану перед премьерой «Матильды»

Омская полиция не будет предпринимать дополнительные меры безопасности в связи с выходом в прокат фильма «Матильда». Об этом порталу Om1.ru сообщил начальник пресс-службы УМВД по Омской области Алексей Командыков.

— Охрана общественного порядка будет осуществляться в штатном режиме, — заявил он.

Напомним, фильм выйдет в прокат в четверг, 26 октября. В Омске скандальную ленту Алексея Учителя все же решились показать в трех кинотеатрах: «Славе», «Галактике» и «Вавилоне», при этом в последнем сомневались вплоть до сегодняшнего дня. Некоторые прокатчики предпримут собственные меры по охране порядка. Так, в «Славе» готовится усиление со стороны службы безопасности, в «Галактике» охранники будут работать в штатном режиме, но прошли дополнительный инструктаж.

В остальных восьми омских кинотеатрах фильм показывать не будут, причем, как ранее выяснил портал Om1.ru, причины в некоторых случаях связаны не с опасением за безопасность, а с морально-этической позицией прокатчиков.