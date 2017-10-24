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16:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии определились финалисты Высшей лиги КВН

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкортостане в полуфинальной игре Высшей лиги КВН определили финалистов.

Ими стали: команда «Три буквы» (БГПУ), занявшая в полуфинале первое место, «Башдрайв» (Уфа), которая на втором месте и «Bounty trio» (БашГУ), ставшая третьей. В финал также приглашены команды, разделившие четвертое место, — «Подруги» (БГПУ) и «Можно все» (Уфа). Как отметили в пресс-службе КВН РБ, этот список финалистов не окончательный. В финал также пройдет чемпион городской уфимской лиги.

Полуфинал оценивало компетентное жюри: солист группы TIMUR, участник команды КВН «Уфа» Рустам Хакимов, начальник отдела поддержки талантливой молодёжи Министерства молодежной политики и спорта РБ Ирек Гареев, многократная чемпионка Паралимпийских игр по плаванию Оксана Савченко, ведущий телеканала «Вся Уфа» Рустем Гайсин, председатель КВН РБ Тимур Шайхутдинов.

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