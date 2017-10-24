В Башкирии определились финалисты Высшей лиги КВН

Ими стали: команда «Три буквы» (БГПУ), занявшая в полуфинале первое место, «Башдрайв» (Уфа), которая на втором месте и «Bounty trio» (БашГУ), ставшая третьей. В финал также приглашены команды, разделившие четвертое место, — «Подруги» (БГПУ) и «Можно все» (Уфа). Как отметили в пресс-службе КВН РБ, этот список финалистов не окончательный. В финал также пройдет чемпион городской уфимской лиги.