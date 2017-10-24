В Самаре устранили повреждение теплотрассы на улице Авроры

Напомним, сегодня в 9:00 в районе пересечения улиц Авроры и Гаражной прорвало трубу с горячей водой диаметром 1000 мм. В результате чего всю дорогу заволокло густым паром и залило кипятком. На время устранения аварии потребителей перевели на резервную схему подачи тепла.