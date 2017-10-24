В Самаре устранили повреждение теплотрассы на улице Авроры
Во вторник, 24 октября, в 15:10 аварийная бригада завершила сварочные работы на месте повреждения теплосети по улице Авроры, сообщает
Во вторник, 24 октября, в 15:10 аварийная бригада завершила сварочные работы на месте повреждения теплосети по улице Авроры, сообщает
Напомним, сегодня в 9:00 в районе пересечения улиц Авроры и Гаражной прорвало трубу с горячей водой диаметром 1000 мм. В результате чего всю дорогу заволокло густым паром и залило кипятком. На время устранения аварии потребителей перевели на резервную схему подачи тепла.
«На данный момент специалисты “ПТС” совместно с коммунальными организациями организуют перевод абонентов на штатную схему теплоснабжения», — отметили в «ПТС».