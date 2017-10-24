Генетики вывели породу стройных морозостойких свиней
С помощью системы редактирования генома CRISPR китайские генетики вывели породу маложирных свиней, легко переживающих холод.
С помощью системы редактирования генома CRISPR китайские генетики вывели породу маложирных свиней, легко переживающих холод.
В геном свиней мясной породы ввели ген UCP1, исчезнувший из ДНК предков современной домашней свиньи 20 миллионов лет назад. Белок, закодированный этим геном, участвует в процессе терморегуляции, благодаря ему животные эффективно сжигают жир и поддерживают температуру тела на холоде.
Казалось бы, это не совсем то, что нужно производителям бекона — но экономически это оправдано:
У обычных свиней жир составляет около 20% массы тела, у
Слой подкожного жира у