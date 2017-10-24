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17:31 (мск), источник: Популярная механика

Генетики вывели породу стройных морозостойких свиней

С помощью системы редактирования генома CRISPR китайские генетики вывели породу маложирных свиней, легко переживающих холод.

Источник: PNAS

В геном свиней мясной породы ввели ген UCP1, исчезнувший из ДНК предков современной домашней свиньи 20 миллионов лет назад. Белок, закодированный этим геном, участвует в процессе терморегуляции, благодаря ему животные эффективно сжигают жир и поддерживают температуру тела на холоде.

Генетически модифицированные поросята вырастают стройными и подтянутыми.

Казалось бы, это не совсем то, что нужно производителям бекона — но экономически это оправдано: во-первых, фермеры могут тратить меньше электроэнергии на обогрев помещений, а во-вторых, стройные поросята растут быстрее своих жирных сородичей, поэтому для того, чтобы набрать нужную мышечную массу, им нужно меньше корма.

У обычных свиней жир составляет около 20% массы тела, у ГМ-свиней — всего 15%, зато мяса у ГМ-животных оказалось целых 53% (у обычных свиней — 50%). Кроме того, ГМ-свиньи легче, чем обычные, перенесли эксперимент, в котором животных на 4 часа оставили в холодном помещении.

Пока неизвестно, окажется ли генномодифицированная свинина лучше или хуже обычной по органолептическим качествам.

Слой подкожного жира у ГМ-поросят был тоньше, чем у обыкновенных, но на содержание жира в мышечной ткани (а именно этот жир определяет вкус мяса) искусственно введенный ген влиять не должен, объясняют авторы работы. Чтобы в этом убедиться, учёные собираются вывести новых ГМ-поросят — первые 12 уже выросли.

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