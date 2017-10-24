Генетики вывели породу стройных морозостойких свиней

Источник: PNAS

В геном свиней мясной породы ввели ген UCP1, исчезнувший из ДНК предков современной домашней свиньи 20 миллионов лет назад. Белок, закодированный этим геном, участвует в процессе терморегуляции, благодаря ему животные эффективно сжигают жир и поддерживают температуру тела на холоде.

Генетически модифицированные поросята вырастают стройными и подтянутыми.

Казалось бы, это не совсем то, что нужно производителям бекона — но экономически это оправдано: во-первых, фермеры могут тратить меньше электроэнергии на обогрев помещений, а во-вторых, стройные поросята растут быстрее своих жирных сородичей, поэтому для того, чтобы набрать нужную мышечную массу, им нужно меньше корма.

У обычных свиней жир составляет около 20% массы тела, у ГМ-свиней — всего 15%, зато мяса у ГМ-животных оказалось целых 53% (у обычных свиней — 50%). Кроме того, ГМ-свиньи легче, чем обычные, перенесли эксперимент, в котором животных на 4 часа оставили в холодном помещении.

Пока неизвестно, окажется ли генномодифицированная свинина лучше или хуже обычной по органолептическим качествам.