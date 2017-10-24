В Татарстане начали сносить самовольные постройки на островах Волги
В Спасском районе Татарстана на островах Волги приставы снесли две деревянные хижины, два кирпичных строения и один дом, обитый железными листами, об этом сообщили в
В Спасском районе Татарстана на островах Волги приставы снесли две деревянные хижины, два кирпичных строения и один дом, обитый железными листами, об этом сообщили в
В снесенных постройках рыбаки хранили снасти и улов, снос был осуществлен по решению суда. Постройки, по данным приставов, были незаконными, у них «нет адресов, лишь координаты широты и долготы», отлов рыбы также велся незаконно.
Напомним, ранее в Казани на снос 25 незаконно установленных торговых объектов собирались потратить 8 млн рублей.