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17:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пассажиропоток воронежского аэропорта за 10 месяцев составил 500 тыс человек

Международный аэропорт Воронеж в январе-октябре 2017 года обслужил более 500 тыс. человек. Это на 42% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник, 23 октября.

Источник: РИА "Воронеж"

Пассажиропоток воронежского аэропорта в первом полугодии 2017 года увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 254,7 тыс. человек. В том числе внутренними воздушными линиями воспользовались почти 207,1 тыс. человек, международными — 47,6 тыс. человек.

Ранее аэропорт объявлял об открытия ряда новых направлений из Воронежа. С июня 2017 года самолеты из Воронежа начали летать в Бишкек (Киргизия). Продажи авиабилетов в Объединенные Арабские Эмираты стартовали 28 июля. Авиаперевозчик Azur air запустил чартерные рейсы из Воронежа в Индию. Также авиакомпания «Нордавиа» ввела в 2017 году дополнительный рейс по направлению «Санкт-Петербург — Воронеж — Санкт-Петербург». В начале октября Воронежский аэропорт получил разрешение на выполнение беспосадочных перелетов в Юго-Восточную Азию.

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