Полиция Казани рекомендует болельщикам заблаговременно прибыть к стадиону «Казань-Арена» на матч

Источник: РИА "Новости"

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Перед футбольным матчем будет организована процедура досмотра. В связи с этим полиция Казани просит зрителей серьезно отнестись к рекомендации заблаговременно прибыть на стадион, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Общественный порядок перед проведением и во время матча будут обеспечивать более 360 полицейских, 180 сотрудников войск Росгвардии, 300 контролеров-распорядителей и около 50 сотрудников частных охранных предприятий.