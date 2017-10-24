Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму ответили Собчак на слова о принадлежности полуострова
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Часть сборной России все же сможет выступить на Паралимпиаде
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Голосовой помощник «Яндекса» научился любить ГУЛАГ и Мизулину
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Представитель жены Джиграханяна: Поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
17:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полиция Казани рекомендует болельщикам заблаговременно прибыть к стадиону «Казань-Арена» на матч

25 октября на стадионе «Казань Арена» состоится футбольный матч 1/8 финала Кубка России «Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара).

Источник: РИА "Новости"

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Перед футбольным матчем будет организована процедура досмотра. В связи с этим полиция Казани просит зрителей серьезно отнестись к рекомендации заблаговременно прибыть на стадион, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

Общественный порядок перед проведением и во время матча будут обеспечивать более 360 полицейских, 180 сотрудников войск Росгвардии, 300 контролеров-распорядителей и около 50 сотрудников частных охранных предприятий.

25 октября 2017 года на стадионе «Казань Арена» состоится футбольный матч 1/8 финала Кубка России между командами «Рубин» (Казань) и «Крылья Советов» (Самара). Начало в 19.00.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Владимир Путин: «Позитивным тенденциям в экономике РФ требуется придать дополнительную динамику»
Жена Чубайса, муж Божены: кто вошел в штаб Ксении Собчак
Минобороны ответило на обвинения вдовы погибшего в Сирии майора
Хакеры потребовали от «Интерфакса» выкуп в биткоинах
Украина отказала Саакашвили в политическом убежище
Путин заявил о постепенном уходе от службы по призыву в армии
На конкурс «Лидеры России» поступило уже 130 тысяч заявок
Киркорова вновь обвинили в плагиате
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Назван самый пересматриваемый фильм За картину, занявшую первую строчку рейтинга, проголосовали более 8000 зрителей
Недвижимость
Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь