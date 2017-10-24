Полиция Казани рекомендует болельщикам заблаговременно прибыть к стадиону «Казань-Арена» на матч
25 октября на стадионе «Казань Арена» состоится футбольный матч 1/8 финала Кубка России «Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара).
25 октября на стадионе «Казань Арена» состоится футбольный матч 1/8 финала Кубка России «Рубин» (Казань) — «Крылья Советов» (Самара).
(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Перед футбольным матчем будет организована процедура досмотра. В связи с этим полиция Казани просит зрителей серьезно отнестись к рекомендации заблаговременно прибыть на стадион, сообщает
Общественный порядок перед проведением и во время матча будут обеспечивать более 360 полицейских, 180 сотрудников войск Росгвардии, 300
25 октября 2017 года на стадионе «Казань Арена» состоится футбольный матч 1/8 финала Кубка России между командами «Рубин» (Казань) и «Крылья Советов» (Самара). Начало в 19.00.