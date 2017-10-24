Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
Стали известны подробности расстрела бойцов Росгвардии в Чечне
Голосовой помощник «Яндекса» научился любить ГУЛАГ и Мизулину
Пять историй современных кораблей-призраковВ Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Представитель жены Джиграханяна: Поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
8В Олимпии зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
16:59 (мск), источник: АиФ Казань

Казанская школа будет носить имя Героя России Сергея Ашихмина

24 октября 2017 года исполнилось 5 лет со дня гибели майора ФСБ Ашихмина.

Источник: РИА "Новости"

Одну из казанских школ назовут именем майора ФСБ Сергея Ашихмина, спасшего своих товарищей ценой своей жизни.

В преддверии 100-летия органов безопасности страны одна из школ Казани будет названа именем Героя России Сергея Ашихмина, погибшего при обезвреживании террористов. Об этом сообщают в ветеранской организации УФСБ по РТ.

Майор ФСБ в составе спеподразделения принимал участие в операции по делу, связанного с покушением на муфтия РТ Илдуса Файзова и убийством его заместителя Валиуллы хазрата Якупова. Ответственность за эти преступления взяла на себя террористическая группа. Органам безопасности стало известно, что религиозные радикалы планируют совершить теракт, приурочив его к мусульманском празднику.

Для его предотвращения 24 октября 2012 года на конспиративную квартиру преступников на улице Химиков прибыло спецподразделение ФСБ России. Во время штурма квартиры, где находились двое бандитов, Сергей Ашихмин заметил в руках у одного из них взрывное устройство. Майор бросился к нему и накрыл собой террориста, который в тот момент произвел взрыв. Ценой своей жизни Сергей Ашихмин спас своих товарищей… Второй террорист попытался отстреливаться, но был обезврежен.

14 декабря 2012 года Сергею Анатольевичу Ашихмину за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, было посмертно присвоено звание Героя России.

Свою работу «Подвиг майора», посвященную самоотверженному поступку, заслуженный деятель искусств РТ художник Надир Альмеев собирается подарить бойцам ФСБ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Молоко отдельно. Сочетание каких продуктов вредит организму
Жена Чубайса, муж Божены: кто вошел в штаб Ксении Собчак
Минобороны ответило на обвинения вдовы погибшего в Сирии майора
Хакеры потребовали от «Интерфакса» выкуп в биткоинах
Украина отказала Саакашвили в политическом убежище
Путин заявил о постепенном уходе от службы по призыву в армии
На конкурс «Лидеры России» поступило уже 130 тысяч заявок
Киркорова вновь обвинили в плагиате
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Назван самый пересматриваемый фильм За картину, занявшую первую строчку рейтинга, проголосовали более 8000 зрителей
Недвижимость
Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь