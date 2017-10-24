Казанская школа будет носить имя Героя России Сергея Ашихмина

Источник: РИА "Новости"

Одну из казанских школ назовут именем майора ФСБ Сергея Ашихмина, спасшего своих товарищей ценой своей жизни.

В преддверии 100-летия органов безопасности страны одна из школ Казани будет названа именем Героя России Сергея Ашихмина, погибшего при обезвреживании террористов. Об этом сообщают в ветеранской организации УФСБ по РТ.

Майор ФСБ в составе спеподразделения принимал участие в операции по делу, связанного с покушением на муфтия РТ Илдуса Файзова и убийством его заместителя Валиуллы хазрата Якупова. Ответственность за эти преступления взяла на себя террористическая группа. Органам безопасности стало известно, что религиозные радикалы планируют совершить теракт, приурочив его к мусульманском празднику.

Для его предотвращения 24 октября 2012 года на конспиративную квартиру преступников на улице Химиков прибыло спецподразделение ФСБ России. Во время штурма квартиры, где находились двое бандитов, Сергей Ашихмин заметил в руках у одного из них взрывное устройство. Майор бросился к нему и накрыл собой террориста, который в тот момент произвел взрыв. Ценой своей жизни Сергей Ашихмин спас своих товарищей… Второй террорист попытался отстреливаться, но был обезврежен.

14 декабря 2012 года Сергею Анатольевичу Ашихмину за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, было посмертно присвоено звание Героя России.