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17:06 (мск), источник: Калининград.Ru

Роспотребнадзор подал иск в суд из-за сильного шума от пиццерии в Калининграде

Владельца заведения обязали в течение 30 дней устранить нарушения.

Источник: Калининград.Ru

Областное управление Роспотребнадзора потребовало от владельца кафе «КД Пицца» уменьшить уровень шума. В ведомство обратились жильцы четырёхэтажного дома на пересечении улиц Грига и Фрунзе, на первом этаже которого расположено заведение.

Специалисты провели проверку и установили, что шахта вытяжной вентиляции проходит по крыше пристройки к пиццерии и по стене жилого дома в непосредственной близости от окон квартир. На момент осмотра сильный гул также исходил от кондиционера, который установлен на здании. В ночное время уровень шума превышал допустимые параметры. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе Центрального районного суда.

Предпринимателя оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, но владелец пиццерии так и не устранил их. По этой причине управление Роспотребнадзора обратилось в суд.

Экспертиза показала, что уровень шума от работы вентиляции и кондиционера превышен как в дневное, так и в ночное время. В результате бизнесмена обязали устранить нарушения в течение 30 дней. Решение пока не вступило в законную силу.

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