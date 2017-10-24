Роспотребнадзор подал иск в суд из-за сильного шума от пиццерии в Калининграде

Источник: Калининград.Ru

Областное управление Роспотребнадзора потребовало от владельца кафе «КД Пицца» уменьшить уровень шума. В ведомство обратились жильцы четырёхэтажного дома на пересечении улиц Грига и Фрунзе, на первом этаже которого расположено заведение.

Специалисты провели проверку и установили, что шахта вытяжной вентиляции проходит по крыше пристройки к пиццерии и по стене жилого дома в непосредственной близости от окон квартир. На момент осмотра сильный гул также исходил от кондиционера, который установлен на здании. В ночное время уровень шума превышал допустимые параметры. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе Центрального районного суда.

Предпринимателя оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, но владелец пиццерии так и не устранил их. По этой причине управление Роспотребнадзора обратилось в суд.